Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand y explicó por qué continúa en reposo: "Está muy..."

Desde hace algunos días, Mirtha Legrand atraviesa un cuadro gripal que la dejó fuera de la conducción de "La Noche de Mirtha". Luego de que "La Chiqui" se haya manifestado en redes sobre su estado, Juana Viale tomó las riendas del ciclo en El Trece y llevó tranquilidad sobre la salud de la conductora.

En el arranque del programa, la actriz contó por qué volvió a ocupar su lugar y se refirió a la diva de los almuerzos. "Otro sábado haciéndole el aguante a la abuela, que está muy bien pero necesitaba unos días más. Aquí estoy yo en su herencia", expresó.

Más tarde, ya instalada en la mesa junto a sus invitados -Joaquín Levinton, Gastón Edul, Maru Duffard y el Dr. Conrado Estol-, Viale buscó despejar dudas y amplió el panorama sobre Legrand. "Es el segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar, solo que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene. Estuve tomando un té con ella y está perfecta", aseguró.

Además, Juana reveló cómo fue el último encuentro que mantuvo con Mirtha. Según relató, fue a visitarla y se encontró con una postal que dejó en evidencia su estilo intacto.

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en "La noche de Mirtha". (Foto: Instagram/ @lamesazarg).

"Fui a tomar el té y estaba vestida muy coqueta, con un pañuelo de una marca francesa y unos zapatitos Ferragamo para caminar, ¡cero pantuflas! Otro nivel", contó la conductora, lo que generó sorpresa inmediata entre los presentes.

Los invitados no tardaron en reaccionar ante la anécdota. Entre risas, destacaron el nivel de elegancia de La Chiqui incluso en reposo. "Uno no se pone eso ni para salir", lanzaron, sorprendidos por la imagen.

La expectativa ahora está puesta en la evolución de la diva y en la posibilidad de que retome la conducción en la próxima emisión de "La Noche de Mirtha".