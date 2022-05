Decir Pachu y Pablo es que venga inmediatamente a la cabeza la palabra humor. La dupla, que supo captar todas las risas en el ciclo televisivo VideoMatch, y luego ShowMatch, continúan trabajando con el humor pero cada uno por su lado y en diferentes sintonías.

Como toda dupla exitosa que trabajan juntos hace más de dos décadas, mucho se ha hablado del vínculo que mantienen Pachu Peña y Pablo Granados en la actualidad, inmersos en proyectos y estilos de vida diferentes.

Es en ese sentido que Pachu dialogó con la Revista Gente y respondió esas inquietudes sin tapujos, no sin antes aclarar el buen vínculo que mantiene con su ex compañero televisivo, junto al que rompió la pantalla y traspasó cualquier frontera con el público.

"Con Pablo somos como hermanos y, aunque no nos vean juntos siempre, seguimos haciendo cosas", explicó Peña en conversación con el medio, y reveló que con su colega de éxitos como La Peluquería de Don Mateo, No hay 2 sin 3 y Bañeros continúan haciendo cosas juntos, aunque la gente no se entere de forma masiva: "Hace poco animamos una fiesta, siempre estamos trabajando juntos en distintos eventos o en las redes sociales. Charlamos mucho", agregó.

El humorista también confesó el gran cariño que mantiene para con los hijos de Granados, Migue y Mery, a quienes conoce desde muy pequeños. Además, no esquivó hablar de Marcelo Tinelli, asegurando que tienen una relación “muy linda”: “Si bien hablamos poco y nos vemos poco, son esas personas que sabés que están. Le tengo un cariño enorme y siento gran admiración por él. Fue el que me puso en esto, en órbita en la gran pantalla en aquel Videomatch de Telefe, junto a Pablo. Vivimos momentos muy lindos, le estoy muy agradecido", manifestó Pachu.

La dupla televisiva nació hace dos décadas en VideoMatch, ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

El nuevo programa de Pachu Peña

Este año, Pachu Peña apostará de lleno a las redes sociales y al mundo del streaming con un desafío nuevo llamado Pachu Stream Master: “Me invitó Nico Occhiato por mi llegada al público juvenil, lo digo con humildad y Nico también me lo mencionó cuando me propone sumarme a su productora Luzu TV", dijo. El programa se emitirá por YouTube los miércoles de 21 a 23.

El artista también mencionó la gran cercanía que continúa teniendo con las nuevas generaciones, a más de veinte años de su primer éxito. Si bien sus fans de ese entonces ya son millennials, Peña no tuvo pudor en decir que aún mantiene esa conexión con los jóvenes: "Lo noté en la calle, que tengo como una llegada con ese target que no es fácil. También la pandemia ayudo, porque la gente empezó a ver nuestro contenido para divertirse y distraerse", señaló.

En ese marco, confesó sentirse muy “asombrado” y contó una anécdota relacionada: “Una vez pasé por un colegio, venía en el auto con la ventana baja porque hacía calor, y un montón de chicos y chicas que venían me empezaron a llamar y pedir una foto, esas cosas me sorprenden todavía porque ya soy una persona grande", cerró el comediante, con un profundo agradecimiento al público que lo mantiene vigente.