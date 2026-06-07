La cuenta oficial del Indio Solari difundió un nuevo mensaje sobre el velatorio popular

La cuenta oficial de Instagram de Carlos "Indio" Solari emitió un comunicado para referirse al desarrollo de la masiva movilización de fanáticos que asisten a su último adiós.

El texto, publicado bajo el usuario @indiosolarioficial, ofreció una descripción directa del comportamiento de la audiencia en las inmediaciones del predio y destacó las demostraciones de afecto que los seguidores vuelcan durante el trayecto de ingreso a la capilla ardiente.

Un ritual de desahogo y gratitud

El mensaje describió las intensas muestras de afecto que se registran de manera continua a medida que la extensa columna de personas avanza hacia el interior del recinto.

"La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas" detalló la publicación oficial respecto a la conducta de los asistentes.

Asimismo, el entorno del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota definió el impacto de la ceremonia como una combinación de sentimientos encontrados que atraviesa a las distintas generaciones de seguidores presentes.

"La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno" precisó el escrito difundido en las plataformas digitales.

El pedido de mantener una ceremonia pacífica

Hacia el cierre del documento, los administradores de los canales oficiales del vocalista llamaron a continuar con el homenaje bajo los mismos parámetros de convivencia y respeto que caracterizaron las primeras horas del operativo.

"Sigamos despidiéndolo así, tal como merece porque se lo ganó: en familia, en paz, hermanados por la belleza que coló en nuestras vidas" instó la publicación.

Finalmente, el comunicado llevó tranquilidad respecto a la accesibilidad del velatorio, asegurando que "hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós".

El texto concluyó con la firma en mayúsculas de la frase "GRACIOSOS Y VALIENTES", una de las expresiones características dentro de la iconografía del músico popular.