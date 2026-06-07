El ingeniero de sonido Mario Breuer recordó al Indio: "Tenía la capacidad de juntar gente de todos los estratos sociales"

El ingeniero de sonido Mario Breuer dialogó este domingo con Crónica para recordar al Indio Solari y contar sus vivencias de tantos años de trabajo juntos. "Usó la música como un medio para transmitir algo que obviamente caló muy hondo en todo tipo de gente", resaltó.

Definió, además, a Solari como "un gran músico" pero subrayó que "iba mucho más allá de la música". "Como artista era dibujante, poeta, escritor y también tenía la capacidad de juntar a gente de todos los estratos sociales y hasta incluso políticos", ponderó.

"Eran muy profesionales y generosos"

En tanto, sobre los años de trabajo junto a la banda recalcó que eran "muy profesionales". "Eran muy conscientes de la calidad que estaban buscando y hacia dónde querían ir. Eran muy generosos en el hecho de invertir mucho dinero en hacer discos que suenen mejor, que sean muy buenos, que sirvan a la forma de llegar a la gente", remarcó.

Sobre este punto, afirmó que en algunos discos estuvieron "más de un año en el estudio" de grabación y valoró que la banda "era muy respetuosa de las necesidades de la gente que trabajaba con ellos".

Por último, al ser consultado sobre lo que más le gustaba del Indio Solari, contó: "Lo que disfrutaba mucho cuando no estábamos trabajando eran nuestras tertulias".

"Como siempre los discos lo hacíamos en estudios con residencia, o sea, que nos quedábamos varios días instalados ahí, estaba el momento de trabajo y el que no. Y esos momentos de tertulia que tenía con el Indio eran realmente maravillosos. Largas charlas en las que hablábamos de todo", indicó.