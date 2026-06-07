¡VIDEO! El día que el Indio anunció públicamente su enfermedad: "Mister Parkinson me está pisando los talones"

Un duro momento. Se trata del registro de un acontecimiento emblemático, como el inicio del show en Tandil en marzo de 2016, donde Carlos "Indio" Solari se paró frente a más de 150 mil personas para hablar de su salud, y en pocas palabras habló de su situación.

El anuncio ante la multitud

Aquel día, el cantante subió al escenario e interrumpió la música antes del primer acorde para dialogar de manera directa con su público.

Conectado desde el inicio con el sentimiento de sus seguidores, el músico decidió afrontar los rumores que circulaban en los medios de comunicación y revelar en primera persona la situación médica que atravesaba.

"Andan circulando versiones de que estoy enfermo y es verdad. Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estamos", declaró Solari, apelando a su característico estilo metafórico para ponerle nombre al diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa que lo acompañaría en adelante.

El rechazo a las especulaciones

Ante la reacción de sorpresa y el murmullo generalizado de la audiencia, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota buscó llevar tranquilidad a sus fieles.

El vocalista descartó de forma tajante las versiones más drásticas que sugerían un desenlace inmediato o una incapacidad total para continuar brindando su arte sobre los escenarios.

"No me voy a morir mañana, dejen de decir boludeces. Un amigo me dijo que el peor final es el que no tiene final, y esto tiene para rato", enfatizó el artista con firmeza.

Sus palabras generaron una ovación cerrada de los miles de fanáticos presentes, transformando la incertidumbre inicial en un marco de respaldo absoluto.

La decisión de continuar con el espectáculo

Para cerrar su pronunciamiento y dar inicio formal a la lista de canciones programadas, el músico remarcó que su prioridad en ese momento era brindar el espectáculo que la gente había ido a buscar desde distintos puntos del continente, dejando en claro que la música seguía siendo su principal refugio.

"Esto no es un velorio, vinimos a tocar y a pasarla bien. Así que vamos a darle música a esta noche", concluyó el cantante, dando paso inmediato a los primeros acordes de la banda y consolidando uno de los hitos testimoniales más significativos de la historia del rock argentino.