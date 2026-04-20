"Otro día perdido" ya tiene los invitados para esta semana: la apuesta de Mario Pergolini

"Otro día perdido" sigue apostando a grandes invitados para sostener su rating en pantalla. Así, después de la visita de figuras como Luisana Lopilato en el estreno, Mario Pergolini tendrá nombres fuertes en su living durante esta semana, en una estrategia que busca mantener el interés del público y seguir firme en el prime time, una franja clave de la televisión.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, el lunes 20 de abril Mario recibirá a Campi y Diego Golombek, biólogo y divulgador, en una combinación que mezcla humor y contenido científico en un mismo espacio. La idea del ciclo apunta a ese cruce de perfiles que sorprende y genera distintos climas dentro del programa.

El martes será el turno de un ex NBA como Luis Scola, mientras que el miércoles llegará El Polaco, en una semana que combina deporte y música dentro del living del conductor. El jueves, en tanto, estarán Oriana Sabatini junto a Pilar Policamo, sumando perfiles vinculados al mundo del espectáculo y las redes.

El cierre será el viernes con Pablo Echarri y Alejandro Maci, quienes presentarán su documental sobre China Zorrilla, con testimonios de Soledad Silveyra y Carlos Perciavalle, en el marco del Bafici. Con esta grilla, Pergolini apuesta a sostener el ritmo del programa y seguir generando conversación en torno a cada emisión.