En el último tiempo, muchas personas empezaron a padecer distintos trastornos obsesivo-compulsivo (TOC). De hecho, los especialistas aseguran que a partir de la pandemia de coronavirus, hubo un auge de fobias. En ese sentido, una mujer confesó en TikTok que debe alquilar un supermercado una hora a la semana para hacer las compras familiares porque sufre de Misofobia, temor a los gérmenes.

“Pagamos para que desinfecten todo y nos dejen ser los únicos que estemos allí para no tener que estar con otra gente con gérmenes”, detalló la mujer que padece miedos extremos como la agorafobia, el miedo a los espacios exteriores y las multitudes; la hafefobia, el miedo a ser tocado, y la misofobia.

Los expertos señalan que este miedo exagerado y persistente que se dan de manera irracional y tóxica, limitando enormemente el funcionamiento de la persona que la padece, la llega a obsesionarse y paralizarse. En este caso la mujer, llamada Emma, le tiene temor desde tocar el carrito de compra que pudo ser utilizado previamente por otros o incluso tener que compartir espacio físico con otros clientes.

Es por eso que Emma y su marido, Lucas, encontraron una solución para que algo tan común como ir a comprar no se vuelva en algo que deban temer. Es así como llegaron a un acuerdo con un pequeño supermercado de su vecindario para poder ir durante una hora y realizar la compra semanal. Esta medida drástica sólo pudo llevarse a cabo por su posición económica.

“Alquilamos el supermercado durante una hora un día a la semana, justo antes de que abran. Les pagamos para que desinfecten todo y nos dejen ser los únicos que estemos allí para no tener que estar con otra gente con gérmenes. Solo dejamos que haya un empleado, y tiene que estar equipado con un EPI y mascarilla. También lo hacemos para que nuestra hija pueda vivir estas experiencias”, aseguró.

En este contexto, la mujer no quiso revelar cuánto es lo que abonan una vez por semana para estar sólo comprando en el establecimiento. De igual, insistió en que eso no es inconveniente para ellos y optarían siempre por pagar esa cantidad a tener que pasar un mal momento haciendo las compras en otras condiciones.

Por su parte, la madre les contó a sus cerca de 40 mil seguidores en TikTok, en su cuenta @istacretelife, más detalles de cómo viven su vida atemorizados por los gérmenes y cómo llegaron a puntos insospechados para lograr evitarlos en su cotidianidad.

Es así como esta familia prefiere no viajar en avión. En el caso que deseen tomarse unas vacaciones, se suben a su pequeña caravana y viajan. Asimismo, toman otras medidas como no usar baños públicos, no visitar casas ajenas y no van a ningún tipo de establecimiento de ocio público, como cines y teatros. Incluso tomaron medidas con sus familiares y amigos. En el caso de que se quieran encuentrar con ellos, deben hacerlo en espacios abiertos.

Por último, Emma recalcó, ante las constantes preguntas de los usuarios, que todo lo que hacen es por su bien y por el de su hija, Crete. No un capricho porque les sobra dinero. Es mas, ella insiste en que no tienen “fobia a los gérmenes”, sino que hay cosas en particular la evitan porque a ellos simplemente no les gustan.