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Montserrat busca entrenador por Facebook: la inédita convocatoria de una selección FIFA

La selección de Montserrat lanzó una convocatoria abierta en Facebook para contratar entrenador. El proyecto apunta al desarrollo integral del fútbol en la isla.

Juan Riera
Juan Riera

En un contexto donde el fútbol profesional se maneja con negociaciones privadas y contratos millonarios, la selección de Montserrat sorprendió al mundo con una convocatoria inédita: publicó en Facebook un aviso para contratar a su nuevo entrenador.

La iniciativa, impulsada por la federación local, propone una búsqueda abierta sin intermediarios ni agentes, permitiendo que cualquier técnico interesado pueda postularse enviando su candidatura por correo electrónico antes del 17 de abril.

El cargo, bajo el título "Technical Consultant & Senior Men's National Team Coach", no se limita a dirigir al seleccionado mayor. El proyecto incluye responsabilidades estructurales como el desarrollo integral del fútbol en la isla, la definición de una identidad de juego, la detección de talentos y la capacitación de entrenadores locales.

Para el puesto, se requiere licencia UEFA, Conmebol o Concacaf tipo B, con preferencia por la PRO, y entre tres y cinco años de experiencia profesional.

Montserrat, territorio británico de ultramar y miembro de la FIFA, cuenta con apenas 4.500 habitantes, lo que la convierte en la federación con menor población entre las 211 afiliadas. Esta realidad impacta directamente en su competitividad: actualmente ocupa el puesto 175° del ranking mundial.

En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el equipo participó en la primera fase de la Concacaf, donde enfrentó a selecciones como Panamá y Nicaragua. Si bien no logró avanzar, consiguió una victoria ante Belice por 1-0, resultado valorado como un avance en su proceso deportivo.

A pesar de sus limitaciones, el proyecto ya supo atraer nombres conocidos como Lee Bowyer, quien dirigió al seleccionado durante 14 partidos, demostrando que la experiencia puede resultar atractiva para entrenadores que buscan desafíos diferentes.

La nueva convocatoria apunta justamente a eso: construir un proyecto a mediano y largo plazo más que buscar resultados inmediatos. Y en esta ocasión, la puerta de entrada no es una negociación secreta, sino un simple posteo en redes sociales que podría cambiar la carrera de un entrenador.

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