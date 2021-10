Esta época de Libra es oportuna para que los signos zodiacales se renueven de energía. Hay que aprovechar este período y reflexionar sobre aquello que espera alcanzar en lo que queda de este año. Este momento también puede ser beneficioso para analizar ciertas relaciones en su vida. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 14 de octubre de 2021.

Aries

El día de hoy podrás llevar a cabo todo movimiento de papeles de manera exitosa y rápida. Pero recuérdalo, sólo el día de hoy. Es frecuente ser juzgado por resultados y no por el esfuerzo que lleva alcanzarlos. Es algo con lo que deberás convivir, sobre todo en lo laboral. Sé realista, no podrás seguir dilatando la formalización de la pareja mucho más. Te enfrentas a la posible pérdida de esta. Estás pagando el precio de decisiones tomadas a la ligera en lo económico. Aprende de esta lección para no repetir tu error.

Tauro

A causa de los gastos descontrolados vivirás momentos de tensión en tu hogar. Pero cuidado, esto te provocará malestares digestivos. Para que las cosas resulten como lo esperas, deberás hacerte cargo tú de resolverlas. Nunca esperes que otra persona las haga como lo harías tú. Tómate tu tiempo y organiza una salida al cine o a comer con tu pareja, porque la rutina y el exceso de trabajo afectan a la relación. Inicia proyectos a corto plazo y sin la presencia de amigos cercanos. Este es un buen momento para la refacción del hogar.

Géminis

Día de satisfacciones en lo emocional y personal. En lo laboral, grandes cambios positivos se avizoran en el horizonte. Evita el camino del éxito fácil. Este no te llevará a buen puerto en un futuro. Todo logro para que sea duradero debe provenir del esfuerzo. : Día desastroso para todo tipo de eventos sociales o salidas en pareja. Procura permanecer en tu hogar la jornada de hoy. No puedes permitir que el avance en tus actividades laborales diarias sea una nebulosa. Planifica con detenimiento tu avance.

Cáncer

La fortuna le sonríe a los que se arriesgan. Se te presentará una oportunidad laboral, no la dejes pasar y muéstrate seguro de ti mismo. Aprende a reconocer tus errores con la misma entereza con la que remarcas los ajenos. Usa el criterio con el que juzgas a los demás. Las relaciones humanas, especialmente dentro del área sentimental, contribuirán a una convivencia gratificante y armónica. Buen momento para sentarse a negociar y replantear el aspecto económico. Has trabajado duro y mereces un aumento de sueldo.

Leo

Posibilidades de crecimiento laboral incipiente. Recuerda que muchas veces para avanzar es necesario dar un paso al costado. Hazle caso a aquellos deseos que te impulsan a seguir adelante. Esfuérzate por progresar en el ámbito laboral y personal. Tu hipersensibilidad hacia los comentarios de tu pareja te continúa dando tragos amargos. No tomes tan seriamente lo que te dice. Se darán toda clase de complicaciones para hacer el depósito de tu recién adquirido capital. Estudia las ofertas bancarias.

Virgo

La tentación de caer en ciertas conductas que afectarán negativamente la pareja aparecerán en el horizonte. Cuidado. No existe rastro alguno de debilidad en la demostración de las emociones o sentimientos. No temas expresarlos de manera libre y suelta. La intensa rutina de los dos miembros de la pareja han llevado al amor a un segundo plano. Retoma las riendas de la relación. Deberás pasar por discusiones con pares laborales para poder demostrar que estas en lo correcto en ciertas cuestiones.

Libra

Más motivos para buscar en ti la forma de cambiar algunas actitudes aparecerán en la jornada de hoy. Medítalo en detalle. No caigas en el profundo error de subestimar las situaciones que debas atravesar en la vida. Asegúrate de dar lo mejor de ti a todo momento. La inseguridad y los celos infundados invadirán tu corazón durante la jornada de hoy. Busca ahuyentarlos con el dialogo. Tus principios morales serán puestos a prueba por tus pares laborales en la jornada de hoy. Apégate a tus enseñanzas.

Escorpio

Jornada que estará cargada de lecciones que puedes incorporar a ti mismo si pones la correcta atención. Mantente alerta. No permitas que los arrebatos nublen tu juicio y te lleven a acciones o palabras que más tarde, aunque quieras, no podrás redimir. Llegarán a tus oídos comentarios decisivos para la formalización de la pareja que tanto anhelaste. Estate atento. Aprende de las actitudes de tus superiores. Esto te dará una clara ventaja cuando sea tu turno de dirigir.

Sagitario

Romperás con las barreras que te han mantenido prisionero por mucho tiempo en la jornada de hoy. Abre tus alas y emprende le vuelo. Siempre procura sacar lo mejor de cada vivencia que te toque experimentar. Depende de ti el establecer cuan positiva o negativa es una experiencia. No tomes a la ligera las advertencias de tu pareja. Evita vivir situaciones complicadas que puedan poner en vilo tu fidelidad. No pretendas aspirar a cargos para los cuales te falta capacitación. Evita hacer el ridículo queriendo ser más de lo que eres.

Capricornio

Tu paciencia será testeada en múltiples oportunidades. No flaquees si no quieres que tus acciones lleven a desenlaces críticos. No permitas que los malos pensamientos alteren tu forma de conducirte en la vida. Sé precavido, pero no dejes que el negativismo te gobierne. Encuentras refugio en el positivismo y calidez de tu pareja. Ella te permite vislumbrar un mundo completamente nuevo. Planifica a largo plazo cuando tomes decisiones sobre la dirección a seguir en tu trabajo. Siempre proyéctate hacia delante.

Acuario

Las semillas de confianza que plantaste en tu pareja empiezan a florecer. Notarás un cambio en la forma en la que ella se maneja. Los miedos al cambio son totalmente comunes. Pero debes mantener en mente que la vida está basada en cambios constantes. Mentalízate correctamente. Sentimientos de culpa te inundarán por tus acciones de traición a tu pareja. No puedes volver atrás, enfréntalas. La costumbre de pasar desapercibido, que viene de tu trabajo anterior, te jugará en contra. Mejor, sé más extrovertido.

Piscis

Ciertas heridas son difíciles de curar por completo, y en ocasiones te recuerdan que siguen sin sanar. No vivas en el pasado. Existen situaciones en las que es inútil pelear hasta el último aliento, y la opción más sabia es simplemente buscar la resignación. Estarás pasando por un momento bajo a nivel emocional. Sé paciente, todo debería mejorar en los próximos días. Recuerda que la mejor publicidad para tu trabajo es un cliente satisfecho. Procura mejorar tu trato con ellos.