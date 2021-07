Es bien sabido que los psicólogos, como todos los profesionales de la salud, tienen su código de ética, y formas específicas y restrictivas de relacionarse con sus pacientes. De tal manera, que el documento en el cual se detallan las características de la relación profesional-paciente se aclara que "los psicólogos no se involucran en relaciones sexuales con pacientes".

En torno a este precepto, se basó el motivo por el cual un psicólogo decidió concluir la terapia que llevaba a cabo con una joven paciente. "Mi psicólogo se enamoró de mí y ahora es el que tiene que ir a terapia", lanzó la usuaria @brisagg en su cuenta personal de Twitter. El polémico tuit rápidamente se hizo viral, alcanzando hasta el momento casi 75 mil "Me gusta" y casi 7 mil retuits, además de muchísimos comentarios.

La joven llamada Brisa había publicado una captura de pantalla de la conversación de WhatsApp que mantuvo con su psicólogo, que le comunicó formalmente que "se cancelaban las sesiones" y le informó que la iba a "derivar a otro profesional".

"Buenos días, Bri, quería comunicarte que se cancelan las sesiones, ya no puedo atenderte, pero lo más recomendable es que te derive a otro profesional para terminar tu proceso de mejoría", le había escrito el psicólogo en un primer mensaje.

.

Ante el terrible desconcierto que experimentó Brisa por el inesperado mensaje, ella le respondió: "Buenaaaaas Mati, noooooo me podés hacer esto. Pasó algo? (sic)".

Así, sin más el terapeuta le respondió que sí pasaba algo, que la relación que tejió con ella no era saludable para él. "Me enamoré de vos, me enamoré de tu forma de ser así tan divertida desde el día uno, nunca me pasó algo así", le confesó el profesional de la salud.

En tanto, le explicó que por esa situación estaba "tratando con un terapeuta". "Te mando un beso enorme", se despidió el psicólogo, que también le mandó una motivadora y reflexiva frase a Brisa, para que continúe con su vida.

Mi psicólogo se enamoró de mi y ahora es el que tiene que ir a terapia �������� pic.twitter.com/9f2P2xOKMU — Brisa gonçalves (@brisaagg) July 9, 2021

"'Sigue tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro'. No sólo se aplica a vos. Era en ambos", le dijo el terapeuta a su paciente.

Luego de 10 minutos, el psicólogo le volvió a escribir y le dejó a entender que esperaba una respuesta concreta ante la declaración de amor que él le realizó. "No esperaba un visto, perdón Bri, tengo que bloquearte".

La conversación entre el psicólogo y la paciente en el chat de WhatsApp.

En tanto, la joven escribió en su Twitter que desbloquaba "otro mambo" que solucionar. Los usuarios de la red social le comentaron el posteo con variadas opiniones: "Esto te pasa por ser tan divertida desde el día uno"; "Estudia online decían... no va a pasar nada, decían..."Estudia online decían... no va a pasar nada, decían... (sic)"; "Fua loco ahora ni al psicólogo se puede ir jajajajaja"; "No le podes clavar el visto en una cosa así y después subirlo a redes sociales pobre Mati que me pase el cbu que le deposito yo para la terapia", le escribió otra usuaria.

¿Qué dice el Código de Ética de los psicólogos con respecto a las relaciones entre pacientes?

El Código de Ética de Psicólogos de Buenos Aires especifica claramente que los terapeutas “no se involucran en relaciones sexuales con pacientes, así como tampoco con estudiantes o supervisados en proceso de capitación sobre los cuales tienen autoridad directa o de evaluación, porque es altamente probable que tales relaciones disminuyan la capacidad de juicio o sean de explotación”.

Aunque si bien el documento sostiene que en muchas comunidades y situaciones puede no ser posible o razonable que los psicólogos eviten contactos sociales otros no profesionales con personas tales como pacientes, clientes, familiares o allegados a pacientes, es pertinente que tengan en cuenta los psicólogos "deben ser siempre sensibles a los potenciales efectos dañinos que otros contactos tengan sobre su trabajo y sobre aquellas personas con quienes tratan".

.

En ese sentido, sentencia que “un psicólogo se abstiene de prometer o entrar en una relación personal, científica profesional, financiera, o de otro tipo con tales personas, si parece probable que tal relación podría debilitar su objetividad o interferir de otra forman en el desempeño efectivo de sus funciones como psicólogo o podría dañar o explotar a la otra parte”.

Los terapeutas pueden derivar pacientes o asegurarse la “competencia de sus servicios” cuando el psicólogo considera que “alguna característica particular de los individuos o grupos que lo consultan pueden afectar de manera significativa su desempeño profesional (por ejemplo raza, etnicidad, religión, discapacidad o lengua)”.