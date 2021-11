Lionel Messi no para, realmente no para. A sus 34 años fue coronado por séptima vez como balón de oro, el premio que se le otorga al “mejor jugador del mundo”. Derrotó en una ajustada votación a Robert Lewandoski, se puso un saco que levantó pasiones e hizo explotar las redes sociales, que inundaron de memes toda la red.

El “10” llegó a la gala en una camioneta negra, de la mano de Antonella Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Ni bien puso un pie afuera del vehículo, todos los flashes se fueron con su arriesgado saco y los cánticos “Messi… Messi”, no se hicieron esperar. Luego de posar para las cámaras, encaró para el interior del Théatre du Chatelet, donde se encontró con su amigo Luis Suárez y su compañero Kylian Mbappe.

Lionel Messi obtuvo su segundo balón de oro "seguido", ya que en el 2020 no se entregó el premio.

A lo largo de la noche, vio a Pedri levantar el premio “Kopa”, al mejor futbolista “sub-21” del planeta, a Gianluigi Donnarumma consagrarse como el “mejor arquero del mundo” y a Alexia Putellas, como la “mejor jugadora del mundo”. Esperó pacientemente entre risas compinches con Suárez, hasta que los tres finalistas del balón de oro masculino fueron revelados: Jorginho (Chelsea), Robert Lewandoski (Bayern Munich) y el propio número “30” del París Saint Germain.

Cuando finalmente quedó emparejado con el polaco, posiblemente comenzaron las dudas, ya que el delantero tuvo un gran año y fue, como el propio Messi reconoció, el merecido ganador del premio del 2020, que no se pudo realizar por la pandemia del Coronavirus. Sin embargo, cuando Didier Drogba, leyenda del fútbol inglés y uno de los anfitriones del evento, abrió el sobre y puso una carita como diciendo, “pase maestro, lo estábamos esperando”, todo se calmó.

El "discreto" traje elegido por el "10" fue furor en la noche de París.

Se mostró feliz, saludó a los finalistas y subió a recibir su merecido premio. "Es increíble volver estar aquí. Hace dos años dije que eran mis últimos años y ahora me toca estar aquí de nuevo. Estoy muy feliz, muy ilusionado y con ganas de pelear por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero espero que sea mucho”, declaró ya en el atril.

Se trata del futbolista más veterano en recibir el premio, desde que el arquero Lev Yashin se coronara en 1956, a la edad de 34, la misma que la de “Leo”. En cuanto a las votaciones, se impuso por 613 puntos, a 33 del ex Borussia Dortmund. Si bien se esperaba un resultado más ajustado, es una de las definiciones más estrechas que ha tenido el premio.

.

“Quiero agradecer a mis compañeros del Barcelona y del París, y en especial a la selección argentina. Ganaba este premio y tenía la sensación que me faltaba algo y este año lo pude conseguir. Gran parte de este trofeo es por lo que hicimos en la Copa América, así que gracias a mis compañeros, esto también es vuestro. Está aquí mi mujer, mis hijos, mi papá, mi mamá. Es un enorme honor pelear con Robert (Lewandowski). El año pasado eras el ganador y creo que France Football debería dártelo", añadió.

En cuanto a las reacciones, los usuarios comenzaron a crear contenido “a lo perro” y lo volcaron en Twitter, para el deleite general.

Estos son los mejores memes del séptimo balón de oro de Lionel Messi