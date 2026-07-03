Causa $LIBRA: La Justicia apartó a los querellantes

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi apartó este viernes a cinco querellantes de la causa $LIBRA al hacer lugar a un planteo de Mauricio Novelli, uno de los acusados por el fallido lanzamiento de la criptomoneda.

De esta forma, la investigación seguirá adelante delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, aunque de quedar firme la medida los hasta ahora querellantes ya no tendrán acceso al expediente ni podrán pedir medidas de prueba.

Los argumentos del fallo

El fallo de Martínez De Giorgi alcanza a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes intervenían en la causa a través de dos querellas distintas.

El magistrados sostuvo que no lograron demostrar haber sufrido un "perjuicio directo" ni demostraron la titularidad de los tokens. También consideró insuficiente la documentación presentada para probar la propiedad de las billeteras virtuales utilizadas y el origen de los fondos con los que adquirieron la criptomoneda

"La legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso", evaluó el juez.

Añadió que "aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley".

La investigación judicial por la causa $LIBRA apunta a determinar si existió un delito en torno al token promocionado por el presidente Javier Milei en su cuenta en la red social X en febrero de 2025. La decisión que tomó Martínez De Giorgi puede ser apelada ante la Cámara Federal porteña.