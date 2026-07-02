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Jueves, 2 de julio de 2026

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COMPLICACIÓN

Escape de gas en la autopista Dellepiane: se cortó un caño y el tránsito permaneció cortado por más de cinco horas

El incidente generó un colapso en la autopista Ricchieri. Bomberos de la Ciudad y personal de Metrogas acudió al lugar.

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Un escape de gas se produjo esta tarde en las cercanías de la Autopista Dellepiane, a la altura del Bajo Flores porteño, donde personal de Bomberos de la Ciudad y equipos técnicos lograron controlar la situación, luego de que empleados de una empresa tercerizada rompieron un caño de alta presión que ya fue prensado y, por tanto, se liberó el tránsito.

El hecho se produjo al 6500 de la autopista, durante labores de excavación realizadas por operarios de una empresa contratista que laboraban sobre una obra de desagüe, por lo que personal de Metrogas trabajó para controlar el escape.

Una dotación de la Estación de Bomberos de Lugano colaboró con una cisterna y el tendido de una línea de 38 milímetros, de manera preventiva, frente al percance ocurrido pasadas las 15 horas de este jueves, en el enlace con la Autopista 25 de Mayo.

El cuerpo de voluntarios porteño arrojó agua sobre el escape, mientras que tres equipos técnicos de Metrogas llevaron a cabo los trabajos bajo los protocolos habituales para reparar el caño.

En tanto, dos prensas -equipos especializados que se utilizan para obturar o bloquear temporalmente el flujo de gas dentro de la tubería- se dirigieron al lugar del incidente y avanzaron con las obras de reparación, mientras se registró el venteo controlado del fluido.

Estas herramientas se utilizan para "aplastar" o cerrar la cañería de polietileno (plástico) de manera controlada y segura para detener el paso de gas antes del punto donde ocurrió la rotura. Al ser un caño de alta presión, no se puede simplemente "parchar" mientras el gas aún sale con fuerza.

Actualmente, el flujo de tránsito ya se encuentra liberado y reestablecido. Durante la tarde se registró una importante aglomeración de tránsito en la Autopista Ricchieri y corte total de la Dellepiane a la altura de Escalada con sentido hacia el centro.

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