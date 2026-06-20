La autopista Dellepiane cierra por 18 horas desde esta tarde: qué desvíos tomar

Por una serie de obras, el tránsito en la autopista Dellepiane sufrirá una parálisis total a partir de las 18 horas de hoy. Según el cronograma oficial de Autopistas Urbanas (AUSA) y el Ministerio de Infraestructura porteño, la veda vehicular se extenderá durante esta noche y las primeras horas del domingo.

La calzada recién volverá a quedar habilitada al mediodía dominical, lo que completará un esquema de 18 horas de restricción absoluta.

La Autopista Dellepiane cerrará esta tarde y se mantendrá clausurada por 18 horas.

La franja horaria elegida busca concentrar el mayor impacto vial durante la madrugada para mitigar las demoras habituales de los días hábiles. Al tratarse de un corte total en ambas manos de la traza, los conductores que se movilicen el sábado por la tarde y noche se toparán con un escenario de desvíos obligatorios.

El bloqueo total finalizará estrictamente a las 12:00 horas del domingo, momento en que se normalizará el flujo.

¿Cuál es el desvío que se aconseja tomar?

Frente a esta ventana de tiempo sin circulación, el operativo oficial derivará de manera directa a todo el parque automotor hacia las calles colectoras laterales. No obstante, para los automovilistas que busquen evitar la zona de conflicto y las lógicas demoras del embotellamiento nocturno, se aconseja optar por la Autopista Perito Moreno como vía de escape, la cual servirá como puente conector entre la Autopista 25 de Mayo y la Avenida General Paz.

El motivo detrás de este estricto cronograma horario es el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Basualdo. La envergadura de las maniobras logísticas y el posicionamiento de una grúa de gran porte sobre el asfalto impiden que conviva el tránsito liviano o pesado con las tareas de los operarios.

El cumplimiento estricto del horario de liberación a las 12:00 del domingo estará supeditado a la velocidad con la que se fijen las estructuras y se retiren las maquinarias pesadas.

Se solicita a quienes deban transitar de manera impostergable hacia el sur del Gran Buenos Aires o el centro de la Capital que planifiquen sus viajes contemplando esta ventana de 18 horas de afectación.