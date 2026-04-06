Susto en un popular parque de diversiones: una falla en una montaña rusa dejó a la gente "colgada" por más de 20 minutos

Una falla mecánica en una montaña rusa de un popular parque de diversiones dejó a varios visitantes detenidos a varios metros de altura durante alrededor de 20 minutos. El episodio generó preocupación y mucha incertidumbre.

El hecho tuvo lugar el 3 de abril, en plena jornada de Viernes Santo. El complejo, ubicado en el partido bonaerense de Tigre, estaba lleno de visitantes que aprovechaban el fin de semana largo para recorrer sus atracciones.

El inconveniente se registró en el juego conocido como "El Desafío", una de las montañas rusas más intensas y elegidas del parque. Según relataron testigos, la falla se habría originado de manera repentina a partir del daño en uno de los componentes del mecanismo.

"Se salió y se partió la cadena enfrente de nuestros ojos. La gente se quedó arriba por más de 20 minutos", escribió el usuario de TikTok "mati_bertuna", quien registró el momento en video mientras esperaba en la fila para subir.

Así la gente quedó "colgada" en la montaña rusa tras la falle (Captura TikTok).

Las imágenes muestran el carrito detenido en una zona elevada del recorrido, con los pasajeros inmóviles mientras aguardaban asistencia. Desde el suelo, varios visitantes seguían la escena con atención.

Con el paso de los minutos, el personal del predio intervino para asistir a los ocupantes y permitir su descenso de manera segura. No se registraron heridos.

Reclamos y repercusiones en redes tras el incidente





Luego de que el video se viralizara, distintos usuarios empezaron a compartir en redes sociales experiencias previas en el parque, lo que reavivó el debate sobre el funcionamiento de sus atracciones.

Una mujer recordó un episodio anterior en el que una de las instalaciones presentó una falla: "Una vez me iba a subir a una sillita y se rompió. Cerraron el juego. Me estaba por subir a la montaña rusa verde y empezó a llover. Claramente me tenía que ir...".

En esta montaña rusa se produjo el incidente (Archivo).

En la misma línea, otra usuaria que aseguró haber estado presente durante el hecho describió el momento: "Esos fueron los minutos más terribles de mi vida jajaja. Creo que el recorrido duró menos de tres minutos, una fila de espera de dos horas. Imaginate ver que se rompa la cadena", aseguró.

"Estuve presente y sin duda al parque le hace falta mucho mantenimiento", afirmó otra mujer.

Hasta el momento, desde el complejo no se difundió un comunicado oficial con precisiones sobre el origen de la falla ni sobre las medidas adoptadas tras el episodio.