Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por tormentas fuertes en cuatro provincias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia por precipitaciones intensas que afectará a varias regiones del país. Más detalles, en la nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este viernes 13 de marzo que alcanza a cuatro provincias.
El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta meteorológica amarilla para zonas de La Pampa, Río Negro, San Luis y Mendoza.
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden excederse de manera puntual", destacó.
Ante esta situación, el SMN compartió una serie de recomendaciones como evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
El clima en el AMBA
Por último, el SMN informó que este viernes espera un ambiente templado a agradable y con cielo despejado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima llegará hasta los 25°C.