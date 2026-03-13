Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por tormentas fuertes en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este viernes 13 de marzo que alcanza a cuatro provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta meteorológica amarilla para zonas de La Pampa, Río Negro, San Luis y Mendoza.

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes en varias provincias del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden excederse de manera puntual", destacó.

Ante esta situación, el SMN compartió una serie de recomendaciones como evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El clima en el AMBA

Por último, el SMN informó que este viernes espera un ambiente templado a agradable y con cielo despejado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima llegará hasta los 25°C.