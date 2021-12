Los altos cargos del Gobierno de Austria no acudirán a las próximas Olimpiadas de Pekín debido a las restricciones impuestas por el coronavirus en China, declaró este martes el canciller austriaco, Karl Nehammer.

"Los altos cargos políticos de Austria no irán a los Juegos Olímpicos de China​​​. Pero no se trata de una protesta diplomática ni de un boicot, sino solo debido al hecho de que los requisitos del covid-19 en China son, con razón, muy altos", dijo al periódico alemán Welt.

Nehammer agregó que debido a la pandemia los políticos no podrán reunirse en persona con los atletas de su país, por lo que "no tiene sentido que los políticos o diplomáticos de Austria viajen a China para solo poder comunicarse con los atletas a través de una videoconferencia".

Nehammer añadió que prefiere encontrarse con los atletas austriacos en persona en Viena.

El canciller dejó claro que Austria está "en contra de la politización de los Juegos" Olímpicos.

El 6 de diciembre, Estados Unidos confirmó que no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en China. El boicot diplomático, no obstante, no restringirá la participación de los atletas estadounidenses en las actividades deportivas.

La embajada de China en Washington dijo a Sputnik que su Gobierno no había invitado a los altos cargos estadounidenses y confiaba en que la decisión de la Casa Blanca no afecte la realización exitosa de las Olimpiadas de Invierno.

Países como Australia, Reino Unido y Canadá se unieron al boicot.

Fuente: Sputnik