La vacunación de los niños de entre 5 y 11 años contra el coronavirus comenzará en Chipre el 16 de diciembre, declaró el ministro de Sanidad, Michalis Hadjipantelas.

"El Consejo de Ministros decidió realizar la vacunación contra el covid-19 de los niños de entre 5 y 11 años a partir del 16 de diciembre en todas las regiones", dijo​​​.

Además, según el ministro de Sanidad, desde el 15 de diciembre el plazo para la revacunación se reduce en dos semanas, desde seis meses hasta cinco meses y dos semanas.

A partir de la misma fecha, las autoridades chipriotas también imponen un confinamiento obligatorio para todos los infectados con la variante del coronavirus ómicron o cualquier otra mutación del virus.

Entre otras medidas, a las personas que no se revacunaron siete meses después de la segunda inyección, se les cancela el llamado SafePass, documento que confirma que su propietario no es portador del coronavirus y sin el cual no se puede visitar la mayoría de establecimientos en Chipre.

Se hará una excepción para los que no se pueden vacunar por razones médicos, aunque esas personas tendrán que enseñar una tarjeta especial emitida por el Ministerio de Sanidad y hacer las pruebas del covid-19 una vez a la semana.

La entrada en actos masivos, restaurantes, estadios, teatros y otros lugares públicos se permitirá solo a quienes recibieron al menos una dosis de la vacuna anticovid, a condición de que tengan una prueba negativa.

Las actividades navideñas, organizadas por empresas privadas tanto en edificios como al aire libre, serán canceladas si no se cumplen las normas sanitarias.

En lo referente a los viajeros que llegan a Chipre, a partir del 15 de diciembre tendrán que hacer una prueba gratuita del covid-19 durante 72 horas desde la fecha de su llegada en los centros del Ministerio de Sanidad, a excepción de los que ya se revacunaron con la tercera dosis.

Fuente: Sputnik

Vacuna coronavirus: los avances en la carrera por combatir el covid-19