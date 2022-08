Foto: Instagram ABBA

El anuncio fue a través de sus redes sociales, donde confirmaron la salida de la reedición de "ABBA Gold", una edición especial por los 30 años de la salida del original.

Este es uno de los trabajos de temas recopilatorios más grandes de la historia, que tiene 32 millones de unidades vendidas a lo largo y a lo ancho del planeta. Tuvo muchísimo éxito en Gran Bretaña, donde ocupa el segundo lugar en los discos más vendidos de la historia, solo superado por el "Greatest Hits", de Queen.

ABBA Gold se lanzó, en su primera ocasión, el 21 de septiembre de 1992, en el cual se incluyen los mayores éxitos de la banda como "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Take a Chance On Me", "Mamma Mia" y "The Winner Takes It All".

Para celebrarlo como 30 aniversario, lo van a realizar, también, en los siguientes formatos el 23 de septiembre: Disco de imagen de 2LP (Vinilo pesado, alojado en una funda desplegable troquelada); Cassette dorado (también disponible en cassette negro); y Gold 2LP (vinilo dorado de 2x180g).