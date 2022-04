Hablando de su nuevo tema "Vida Sana", el artista comentó que publicó en sus redes el nombre del mismo y le hicieron consultas inesperadas: "La gente me empezó a decir '¿Qué onda, te hiciste religioso?' '¿Me vas a meter en una estafa piramidal?', pero no es sarcasmo, ironía el título jaja".

A pesar de que tiene diferentes proyectos con varias bandas, el artista comentó que siempre tiene tiempo de realizar sus propias canciones, componer y grabar, más aún porque tiene un estudio propio.

Siendo productor, además de multinstrumentista, agregó que con sus propias canciones es muy difícil encontrar el fin de cada una: "Le seguís agregando cosas y más teniendo la facilidad de tener un estudio, que decis 'bueno, hoy me levanto y me pinta borrar la guitarra y le pongo otra cosa". "Yo funciono mostrándole las canciones a mis amigos y cuando me dicen que está buena, ya está, porque si no, no terminas más", agregó.

También agrego que se dedica a producir Trap, lo que le agregó algo de frescura: "Me hacen acordar al punk rock, porque van para adelante, no les importa nada, no les importa no conocer de música, las notas, las escalas; ellos quieren decir algo, van y lo dicen, eso me encanta". "Me llama la atención que vienen al estudio sin nada, escuchan unos beats que tengo grabados y empiezan a escribir; nosotros tenemos la escuela de componer, ensayar e ir al estudio con todo armado para grabar y ya está", comentó.

Volviendo al single "Vida Sana", dijo que "habla de la mala suerte, de los problemas de la vida, pero que la vida es lo suficientemente absurda como para cantarle a los problemas festejando".