Beéle comentó que vino a la Argentina a pasarla muy bien, a compartir y recibir el estreno de la canción "Barranquilla bajo cero"; a su vez, destaca que quiere conocer mucho más de nuestro país en tema gastronomía y de Buenos Aires; agregó que ya comió empanadas, asado, entre otras cosas y le pareció todo muy rico: "Es que aquí la comida es inexplicable, tienen que venir acá".

Colaboró con diferentes artistas desde el año 2019 con el single "Loco" y su remix, de la talla de Nati Natasha, Farruko; y, a su vez, está en el ojo de todos porque quieren colaborar con él. A pesar de esto, comenta que para nada es algo que le impida vivir las cosas con normalidad: "Siento que cualquier persona que ama lo que hace y está viviendo todo lo que siempre quiso, nunca me cierro en el 'ahora porque soy cantante no puedo salir, yo soy del tipo de personas que voy a intertar que todo aquel que me rodea tengamos un día increible", contó.

En cuanto a cómo hizo para colaborar con tan grandes artistas, dijo: "Las cosas llegan cuando las cosas se hacen con amor, no importa como venga envuelto o de la manera que se presentan, pero siento que tarde o temprano pasa algo y todas las colaboraciones que he tenido y hecho, han tenido un propósito" y siguió: "Yo primero hago la música y de ahí para adelante lo que Dios quiera, y en muchas ocasiones es increíble cuando comparto estudios, ideas con el artista presente, eso es para mi lo mejor e inolvidable, porque son experiencias únicas que uno vive".

¡Mirá la nota completa acá!