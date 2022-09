Su nuevo single "Sin Buscarte"

El artista tuvo su paso por CM, previo a la salida de su nuevo single "Sin Buscarte" y ya nos adelantó de qué se trataba: "Es una canción super positiva, de hecho el mensaje que tiene es del que cuando buscas las cosas, no te llegan, no las encuentras, pero cuando estás ahí preparandote, trabajando, lo que sea en tu mundo, es cuando verdaderamente te llegan las cosas, piensa en el amor, lo que sea, trata de eso". "El disparador fue el amor, siempre es el amor, en todos los sitios y rincones del mundo, tengo la suerte de poder encontrar el amor, porque me siento querido, aunque parezca lo típico de siempre, ahora me siento bien".

También hablo sobre las relaciones cuando uno tiene cierto nivel de fama, aclarando que es más difícil conseguir a una persona que acompañe, porque las personas tienen prejuicios, aún más que cuando no los conoce nadie; aunque destaca que él siempre se muestra como es, y no se pone una "coraza".

El nombre del disco

"Al nombre del disco le puedes poner un título de canción, pero a mi me gusta ser siempre un poquito más original y que defina el momento en el que estoy y que de el porqué de todo", comentó Antonio José sobre la dificultad que le conlleva ponerle el nombre final a un trabajo, aunque después cada uno pueda llevarlo hacia el lado que quiere: "Esa es la magia de la música, que cuando una canción sale, tienes la libertad de poder hacer la tuya".

Las interpretaciones

Siguiendo con el punto anterior, el artista fue consultado sobre la interpretación que tiene la gente que lo escucha, llegando al punto que no sea lo que él quiso decir: "Para mi eso es maravilloso, es lo más bonito que tiene la música, creo que cuando sacas una canción y la entregas al mundo y a tu gente, en muchísimas ocasiones me han llegado personas y me han explicado lo que una canción significa para ellos, y muchas veces no coincide pero no se los digo, pero es maravilloso porque te das cuenta que cada persona ve la vida de una manera diferente; aunque todos tengamos el mismo patrón, cada uno ve la vida a través de una pantalla completamente diferente".

El videoclip

El clip del nuevo single trata de una historia donde quiso meter el arte, algo que le gusta muchísimo. El protagonista es él y va a clases de pintura, no para pintar, sino para ser modelo, y allí se enamora de la artista. A partir de ese momento empieza a desarrollarse la historia, reinvindicando el título.

Nuevo disco

Aunque no nos pudo contar mucho sobre lo que se viene, el artista adelantó que quiere intentar terminarlo a mitad de año del 2023, pero como es tan cambiante, a lo mejor puede modificar agregando o sacando temas: "Hablar o meterme en profundidad con el disco en este momento es casi que imposible, pero sí que estaré para mediados del año o antes, seguro que estaremos", añadió Antonio José.

"Nacieron muchas canciones y aún quedan muchas por limpiar, para quedarme con 11 canciones, mucha de ellas están grabadas y tengo una colaboración, con un artista mexicano, y hasta ahí puedo contarte", continuó enigmático.

Su presentación acompañando a Luciano Pereyra

Su extensa y exitosa gira “Tour Fénix” con la que está recorriendo todo nuestro país, ha llevado recientemente al andaluz a Chile Y a Argentina en un intenso y fructífero viaje promocional, dónde toda su gente de Buenos Aires ha podido disfrutar de él hasta en 6 ocasiones en diferentes recintos, con dos pases sold out en Café Berlín, sala icónica de la ciudad. Además, Antonio José fue el invitado especial de Luciano Pereyra en las tres fechas en Buenos Aires, el 8,9 y 10 de septiembre. Dónde el andaluz se encargó de calentar el escenario con el oppening show en directo y posteriormente compartía escenario con Luciano durante el concierto.

SOBRE ANTONIO JOSÉ

Repasar la trayectoria de Antonio José causa impresión. Continúa trazando un camino jalonado por hitos que lo confirman como uno de nuestros artistas con mayor proyección internacional. Ahora, sale de nuevo a la carretera de gira. Esta vez con “Tour Fenix”, (un show y su banda en directo), para defender este gran álbum de estudio, junto a sus grandes éxitos de estos años de carrera. Es te nuevo proyecto musical está llamado a ampliar el impacto de una carrera con 15 certificaciones de oro y 10 de platino, 1.3 Billonesde streams de sus canciones y videoclips, y en el que suma más colaboraciones internacionales como Alejandro Fernandez, Morat, Andres Cepeda o Sanluis. Iconos de la música en sus respectivos países, que se añaden a la ya larga lista de colaboraciones internacionales en sus canciones como Cali & El Dandee, Greeicy, Luciano Pereyra, Diogo Piçarra, Juan Magán, Maite Perroni o Cami entre otros muchos. Además, en su lanzamiento en noviembre, alcanzo el top de las listas de ventas físicas y digitales, así como tendencia mundial en Twitter (top 30 global) y YouTube Trends mundial (Top 20 Global), de manera muy relevante en España, México, Andina y Cono Sur. Antonio José comienza ahora una gira por España, #tourfénix con más de 20 fechas y se encuentra preparando su próximo proyecto musical, además de seguir recibidos estos meses galardones a su trayectoria como la Bandera de Andalucía de la Junta de Andalucía como Cordobés con proyección profesional internacional, o un nuevo Premio Dial, que suma ya a los otros 4 que ha recibido por el medio de comunicación.