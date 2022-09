Hacía muy poco tiempo que Camilú había lanzado su primer disco -septiembre del año pasado-, pero la artista comentó: "Los discos se trabajan con mucho tiempo de anticipación, un poco que cuando lancé el primero, ya tenía un montón de canciones que estaban por salir y constantemente estoy escribiendo, entonces siempre estoy preparando para lo que se viene luego".

"Este disco lo empezamos a escribir en Miami y a hacer para allá con todo lo hermoso que eso significó para mí; ahí llegaron las primeras canciones y, tiempo después, a través de procesos personales, me llevaron a escribir otras canciones que después entraron al disco, de hecho varias de las canciones entraron hace muy poquitito: dos semanas antes de terminar y subir el disco estabamos grabando todavía", añadió.

Si bien le quedaron muchas canciones por subir, añadió que eso no es algo que la fastidie, sino que al contrario, porque significa que hay muchas canciones que están por venir, al igual que discos por sacar.

Nueva etapa

"''Otra piel' vino a presentar esta nueva etapa, creo que en el videoclip muestro ese cambio que tenía muchas ganas de mostrar, porque yo estoy creciendo y, como digo, hay canciones como 'La Luna y la Miel' que de pronto las escribo y sale cuatro meses después, cuando todo el tiempo voy cambiando; cuatro meses después ya soy otra persona y así con el paso del tiempo y más con todas las cosas que estoy haciendo", nos contó Camilú.

Y concluyó: "Personalmente me suceden otras cosas y quizás el amor pasa a un segundo plano, empezando a atender otras cuestiones que no tienen que ver solo con el amor, sino con cosas que me han dolido de niña, ahora también un poco más de grande y me estoy animando a mirar para esos lugares, entonces también las canciones vienen un poco más oscuras pero es porque me estoy metiendo un poco más adentro mío".

Significado del nombre del disco

"Sinceramente los nombres me cuestan mucho, realmente es lo que más me cuesta; sinceramente es la frase de uno de los temas llamado 'De a Poquito' que para mí es una de las principales, y entendí también que el dolor es como la raíz de todo para mí: yo empecé a cantar en un momento muy difícil, recién fallecía mi papá y ahí me conecté con la música y entendí el porqué siempre le escribo al dolor un poco que fue lo que me acompañó siempre y fue de la mano" "Quería hacer alusión al dolor y me gusta que sea una frase de esta canción que para mí es tan importante", siguió.

"Otra piel": su nuevo video

Camilú contó que está muy conectada con su parte sexual y que, al estar creciendo, se va animando a mostrar más esa parte que antes le daba mucho pudor, pero también se autoconvenció de que es una mujer que puede mostrar toda la parte femenina que tienen todas las mujeres que le parece hermosa.

"Decidimos explotarla a full en ese video porque un poco también el sonido de la canción, que es un rock-pop, que rompe mucho con lo que venía haciendo entonces es como que nos la quisimos jugar y, en el video, tratar de mostrar el contraste de lo que es 'La luna y la miel' a 'Otra piel' que son totalmente distintas, me divierte mucho y lo más importante es ir conociendome en más facetas", disparó.

Próximos shows

La artista se va a estar presentando el 22 de octubre en Buenos Aires, donde adelantó que seguramente haya invitados especiales. En sus redes sociales pueden observar cuáles son las otras fechas que tiene pautadas. "Es un show que venimos trabajando mucho, y me vengo preparando, siento que tengo que estar a la altura de todo lo que está sucediendo; este disco también implica de mucho aprendizaje y sé que les va a encantar, es una nueva propuesta y cada vez las apuestas son más grandes", cerró.