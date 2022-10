¿Cómo nació "Escucha tu cora"?

La artista tiene en claro que surgió con la idea de hacer un EP de reinterpretaciones de canciones de pop de los '80; luego de armar varias maquetas con sus productores, empezaron a buscar diferentes artistas, donde por cuestiones de derechos se tiene aprobar la adaptación de dicha reversión. Por esto está muy orgullosa de haber conseguido todo sobre "Escucha Tu Cora".

"Surge así, de querer investigar y de hacer una transición para mi música nueva, como meterme en el pop un poco más urbano, la musicalidad que tiene esta canción, asi que de esta forma llega la idea", agregó Natalie.

"Es una canción hermosa, donde en la casa donde me crié, mi tía, mi madrina, fanática de Roxette tenía el disco y a mis 12, 13 14 años empezaba a ir a jugar a lo de mi tía y escuché todo el disco, donde me quedó esta canción grabada, porque es medio un himno", contó afirmando el porqué se decantó por este single y no por otro que tenía en carpeta.

Una vez seleccionada, Pérez argumentó que empezaron a jugar con una base que realizó su productor y en cierto momentó surgió la frase "Escucha mi cora" y ante la aprobación de todos, quedó firme la decisión de realizarla.

El Video

"El artista que está conmigo en el videoclip, que se llama Fran, el día que lo conozco no era así porque lo ví en fotos de otra forma, y estaba pelado y platinado, y dije 'ay, Roxette'; asi que fue como una señal super linda y en el día del rodaje hubo mucha cosa de improvisación también, no estaba todo definido, y con los lentas que se usaron y las luces, pasaba algo que se armaba como un aro de luz que era como un ángel, y había algo mágico", contó Natalie Pérez.

"Estoy orgullosa con el resultado, con lo que conseguimos, hasta todo lo que fue el tema administrativo de conseguir derechos, porque fue 'bueno, se demoró un poquito pero fluyó", cerró.

Lo que se viene

La artista comentó que se viene algo distinto a lo que estabamos acostumbrados de ella, debido a que se encuentra realizando su tercer disco y su idea es siempre evolucionar y encontrar un poco más, escuchar a su público y ver qué les gusta sin perder la identidad que lleva. Lo que quiere decir es que busca modernizar su repertorio, darle ese toque urbano aggiornandosé a la actualidad, aprovechando las herramientas que la tecnología les fue dando.

Cómo convive la actriz y la cantante

"La música me está tirando demasiado, me hace muy feliz, descubrí algo espectacular; de todas formas, este año voy a estar trabajando en paralelo porque voy a hacer una obra de teatro en el verano. Conviven, todo tiene que ver con la comunicación, asi que siempre es estar en contacto con la gente, llevar lindas historias, porque uno cuando realiza esto está buscando llevarse momentos, un recuerdo; me encuentro feliz en ambos escenarios, la música tiene un plus que es un laberinto sin salida y tampoco te querés ir"