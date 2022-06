La artista nos comenta que el nombre que decidió ponerle a su nuevo disco, "Trip" es porque sus canciones representan a distintos viajes que ella realizó en diferentes partes del mundo, donde se logró inspirar mucho conociendo y nutriéndose de diferentes culturas, nacionalidades y trabajando en conjunto con distintos grupos de personas.

En el álbum, nos comentó, que hay un poco de todo pero que el género que se destaca es el pop, pero que desde ahí van incursionando nuevos sonidos y ritmos, como en baladas o reggae y reggaetón. A su vez, destaca, que se permitió jugar con las letras y los temas de las canciones.

Chule nos trae también el video de "Ni amigos, ni enemigos". Ella describe esta canción de la siguiente manera: "Intenté el cómo describir a una persona que en un momento te conocía tanto y de repente no lo es, pero está todo bien, como que digo 'qué raro cruzarse en una fiesta con un ex, que decís hace meses o años estabamos juntos todos los días y ahora te saludo porque te conozco, pero ni hablo porque no sos mi amigo, pero está todo bien', es como digo 'Ni amigos, ni enemigos".

Cabe destacar que recorrió 21 ciudades invitada por Jesse & Joy, (Miami, Orlando, Atlanta, Charlotte, Washington, Philadelphia, New York, Boston, Detroit, Chicago, Irving, Houston, McAllen, San Antonio, El Paso, Tucson, Las Vegas, Mexicali (México), San Diego, Los Ángeles y San Francisco) y nos contó que el llamado que tuvo fue por redes sociales, donde se conectó con Jesse -que además de hacer canciones, produce- para que le produzca algunas canciones donde le quedó el contacto y la buena predisposición entre ambos y, a los meses, cuando empezaron a armar su gira, le llegó la propuesta y empezó toda su "travesía". "Fue un ambiente muy lindo y divertido, porque salíamos a comer, estabamos todo el tiempo charlando, riéndonos, y como que de una pegamos muy buena onda", agregó.

Luego de los lanzamientos de los EP “Chule” (agosto 2021) y EP “Cámara Lenta” (octubre 2021) acaba de lanzar su primer álbum llamado TRIP, un compilado de 14 canciones que incluye 4 nuevas: “No Tengo Plan”, “Ni Amigos Ni Enemigos”, “Tatuado”, “El Cuadro” y un remix de “Este Mundo” su primer single de 2018 junto al artista uruguayo Bauti Mascia de Toco Para Vos. Las mismas fueron compuestas a los largo de los dos últimos años entre Buenos Aires, Madrid, Miami y Los Ángeles.

En cuanto a su nuevo álbum, las participaciones y futuras giras, Chule nos comentó: "Antes de sacar nuevas colaboraciones, es como que quería sacar mi álbum, mi música y tener más marcado lo que hago yo, pero las colaboraciones es algo que está bueno que se den y estoy abierta a eso", y finalizó: "Este 24 de junio voy a estar presentando el álbum con toda la banda en la Ciudad de Buenos Aires y el 6 de agosto en La Plata, y después en cuanto a giras estamos reactivando y armando bien el show con la banda".