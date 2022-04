El cantante de la banda, Matías, fue quien representó a la banda en la nota realizada por Carucha y nos comentó que para él es un desafío importante estar en ese lugar, porque al ser una banda tributo, te exigen una fidelidad muy certera a la hora de interpretar sus canciones.

La agrupación va a estar homenajeando a uno de los discos mas importantes de la banda inglesa, Dark Side of the Moon . Matías comenta que va a ser la tercera vez que lo interpreten: la primera fue en La Trastienda, la segunda en el Auditorio Belgrano y esta última para cerrar, y arrancar con otro disco.

También comentaron que uno de los retos mas importantes que tienen es que este álbum va todo enganchado, que les exige realizar ensayos generales donde escuchan el disco de principio a fin varias veces y, para generar autenticidad, tienen un trabajo con sintetizadores que realizan todos los sonidos en vivo y, aunque con la pista sería mas fácil, lo que hace que destaquen el labor en los tecladistas.

"Ahora casi a sus 50 años, creo que fueron muy importante los climas y la obra en que se basó Pink Floyd", se explayó el cantante consultado el porqué de la vigencia del disco, y siguió: "Es el disco que explota, los sonidos, creo que también pegaría hoy en día por una cuestión de que hay un público mundial que sigue al rock, en este caso progresivo, y a diferentes géneros relacionados, lo que haría que sea algo masivo también en estos tiempos".

También está convencido de que lo más importante que tiene la banda es que "desde sus hits, principalmente, es el mensaje que se transmite, es algo variado, y que no sé si otras bandas logran conseguir, porque te llevan a sensaciones que no experimentaste en tu vida, o que no estas sintiendo en ese momento, algo que hace tan distintiva a la banda".

Dentro de Ecos de Pink Floyd hay tres guitarristas y dos tecladistas, lo que lleva a que la conformación de la banda esté especificada a que se complementen entre sí, para generar ese sonido distintivo de la agrupación que hace tributo, con los sintetizadores y pedaleras que necesitan cada una de las guitarras, cumpliendo sus diferentes funciones. Además, para el último show que van a realizar, agregarán un percusionista, y destaca el cantante que son 12 personas en escena.

El show tan mencionado y esperado es el día 15 de mayo en el Teatro Broadway a las 20hs, donde van a estar realizando el disco completo de Dark Side of the Moon, entre otros clásicos.