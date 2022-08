Roberto Musso, frontman de El Cuarteto de Nos, se hizo presente en CM Rock y nos comentó que el nombre del disco hace alusión a uno de los temas que se llama Rorschach, como el psiquiátra, psicólogo y artista plástico, quien fue el creador de las 10 láminas simétricas con manchas de tinta donde según lo que uno veía, te clasificaban de determinada forma.

En relación a lo mencionado, comentaron que crearon una lámina para cada single del disco, donde existe la "Lamina Once", que es la inexistente, por eso deriva en el nombre final. El álbum consta de 8 canciones, en el cual previamente lanzaron tres cortes de difusión.

Ante la inspiración para realizar los temas, Musso comentó: "Es una búsqueda constante de no repetirse, de buscar temas que sigan siendo aggiornados a la realidad que estamos viviendo ahora, musicalmente lo mismo, porque por más que tengamos una instrumentación rockera, no somos fundamentalistas del rock, si se incorpora una cuestión de otro género que aporte, lo hacemos, y este disco no es la excepción".

El video del single Rorscharch lo hicieron con el mismo productor con quienes realizaron "Ya no se qué hacer conmigo" o "El Hijo de Hernández", haciéndo guiños a esos momentos. Su idea, claro está, no es dejar solamente una interpretación del video, sino que sea lo más abierto posible es lo que buscan.