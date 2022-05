El músico adelantó que "Viajante", su nuevo disco, es muy importante en su vida, debido a que estará celebrando 20 años en la escena musical. Este consta de 10 sencillos que las estuvo produciendo en pandemia: "Son 10 canciones que me tienen aboslutamente contento y orgulloso de lo que estoy presentando; realmente es un momento muy especial en mi vida, en la carrera de celebración y de esta época tan extraña que nos tocó vivir", comentó.

Siguiendo con el aura de las canciones, Fonseca contó: "Me di una vuelta por muchos lugares que me apasionan y que me llaman la atención y esto es "Viajante", un resumen de lo que soy yo a nivel musical, como compositor y como cantante".

Hablando sobre la retrospectiva dentro de sus 20 años de carrera, el cantante expuso: "Me tiene muy bien, muy contento; en redes sociales pusimos un post con las distintas portadas de estos últimos 20 años, que fueron 9 álbumes que hemos trabajado, y claro, a partir de ahí empiezan todos los recuerdos".

"Con cada portada me puedo regresar en el tiempo a ese momento y es muy bonito porque han sido 20 años de mucho trabajo, de mucha disciplina, de constancia, pero sobre todo de hacer música y de aterrizar sentimientos, volverlos canciones, de hacer la vida a través de ellas, pienso en eso y me siento privilegiado", añadió.

Con respecto a la gira por el nuevo disco, el artista comentó que va a arrancar en octubre y que se encuentra preparando todo lo que va a ser el show, porque va a ser parte de la conmemoración de los 20 años de su carrera.