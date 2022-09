Farrok Bulsara nació en Zanzibar el 5 de septiembre de 1946, aunque todos los conocimos como Freddie Mercury 25 años más tarde en Londres, cuando lideró la banda Queen. Fue hijo de Bomi y Jer Bulsara y pasó gran parte de su infancia en India; a sus 7 años, aproximadamente, comenzó a aprender a tocar el piano. Luego se convertiría en quien fue.

Freddie Mercury marcó una era en la música. Fue cantante, compositor, pianista; estudio diseño gráfico y es reconocido por su increíble voz y ser uno de los pioneros del estilo de puesta en escena. Cabe destacar que fue el creador de varios himnos del rock como "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "Don't Stop me Now" o "We are the Champions".

El cómo llegó a Queen

En un principio, en 1964, Freddie se unió una banda de Blues llamada "Wreckage" mientras estudiaba diseño gráfico en el Ealing College of Art. Allí fue cuando un compañero lo presentó con Roger Taylor y Brian May, miembros fundadores de una banda que se llamó "Smile".

"Smile", se llamó posteriormente "Queen", cuando aceptó la oferta de entrar en la banda, como vocalista principal. Allí faltaba un miembro, el bajista John Deacon, quien se unió a ellos en 1971.

Dos años después firmaron con EMI Records y Elektra Records, tuvieron su álbum homónimo debut, fue tan bueno que fue elogiado y catalogado como una de las más emocionantes revelaciones en la historia de música rock.

Allí la popularidad en Reino Unido fue creciendo y se extendió a Europa, Japón y Estados Unidos, llegando a los primeros lugares de las listas de las canciones más escuchadas. El resto es historia.

Live Aid 1985

El éxito impresionante que tenía Queen en la década de los '80, los llevó a destacarse en su show benéfico en el Live Aid de 1985. Freddie comenzó tocando "Bohemian Rhapsody" en el piano; luego siguió con Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love y para el final, extasiaron al público con We Will Rock You y We are the Champions.

Su carrera como solista

A mediados de los '80, Freddie se dedicó a su etapa solista, simultáneamente con la de Queen. Inició con "Mr. Bad Guy"; llegó a la cima con la versión cover de "The Great Pretender de The Platters", en 1987.

Tuvo su primera colaboración importante con Dave Clark en 1986 y al año siguiente, grabó con Montserrat Caballé, el sueño de la vida de Mercury, con la canción Barcelona, himno de la ciudad de Caballé y de los Juegos Olímplicos de dicha ciudad de 1992.

La partida de este mundo

Lamentablemente el 22 de noviembre de 1991, Mercury llamó al manager de Queen -Jim Beach, para discutir de ciertos temas; al día siguiente se hizo un anuncio a los medios de comunicación afirmando que estaba enfermo:

"Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que padezco sida. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí y soy famoso porque prácticamente no doy entrevistas. Esta política continuará", decía el comunicado

Un día después de dar este anuncio y de afirmar los rumores que hacía años que estaban en circulación, Freddie Mercury falleció en su hogar, con apenas 45 años y un legado increíble, donde no caben más que halagos a todo el arte que desplegó.

Su concierto tributo

El 20 de abril de 1992 se realizó el Show Tributo a Freddie Mercury en el estadio de Wembley. Allí nació también el "Mercury Phoenix Trust", organización que se encarga de la lucha contra el SIDA. El mismo se transmitió para 76 países y en el recinto hubo más de 70 mil espectadores.

El concierto fue algo impresionante: artistas como Metallica, Guns N' Roses, David Bowie, Elton John, Robert Plant y muchos más, se hicieron presentes para recordar a Freddie, interpretando grandes canciones.

Aunque Freddie Mercury se haya ido de este mundo, su legado y su música sigue sonando en todo el planeta, más de 30 años después. Lo que fue como músico y persona, inspiró y sigue inspirando a muchas de las bandas que surgieron y están por surgir; es por eso que su nombre nunca será olvidado y ya es parte de nuestra historia.