Radicado hace un largo tiempo con su familia en Madrid, Rauch comentó que está invirtiendo mucho en su carrera en el viejo continente: "Puedo anunciar que en noviembre estrenamos 'Los puentes de Madison', el musical, en el teatro EDP Gran Vía, con entradas a la venta, volviendo a lo grande después de la pandemia, con el papel de Clint Eastwood".

"Es un musical increíble, tiene una banda maravillosa, tiene dos premios Tony, asi que volvemos a lo grande y yo estoy feliz de poder soñarlo y hacerlo realidad", agregó el cantante.

Si bien hay otros argentinos, Guido Balzaretti y Agustín Arguello, protagonizando musicales donde les va muy bien en España, Rauch agregó que se consume mucho el género: "No hay entradas para 'El Rey León', que es el número uno, pero todos los demás tenemos que hacer un gran trabajo". "Creo que nos quieren mucho, me siento en mi casa, estoy muy involucrado no solo en la parte artística sino en la producción , asi que seguro que me quieren, porque confían en mí".

Consultado si le resulta complicado, algo risueño el cantante deslizó: "Me rodeo con los mejores y el productor es Gustavo Yankelevich, asi que estamos apostando a lo grande y esa es la idea, que nos vaya muy bien".

Con respecto a realizar música propia, Rauch fue muy sincero: "No puedo hacer dos cosas a la vez, 'Los puentes de Madison' me llevó un año y medio, dos se van a cumplir en el estreno, y ahora si puedo pensar en grabar algo mientras estoy haciendo el musical, para sacarlo después". "Hacer las dos cosas no era lógico de mi parte, porque soy muy exigente, muy meticuloso, necesito visualizar las cosas bien, entonces no puedo tener dos sueños importantes a la vez", concluyó.