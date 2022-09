La esperada colaboración de Polimá Westcoast y J Balvin ya es una realidad. Los artistas lanzan Kawaii, el hit que promete ser un fenómeno mundial y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.



El video musical fue grabado en Los Ángeles, California y está basado en la actuación, con elementos narrativos, y combinación de imágenes estilo animé en un mundo Neo - Tokyo donde ambos se fusionan en un estilo único.



“Para mi grabar con J Balvin significa que realmente este mundo es para soñadores. Él me ha inspirado. Me sorprende este proyecto con uno de los más grandes de la industria de la música. Es increíble como la música no tiene límites e inspira generaciones. Espero que disfruten esta canción, porque para mí ha sido un honor y un regalo”, dijo Polimá Westcoast.



Además, agregó que esta canción representa el comienzo de grandes sorpresas que prepara respecto a su carrera artística.



La colaboración se suma a los éxitos que ha venido cosechando el chileno en su carrera a nivel internacional. Cabe mencionar que Polimá Westcoast está entre los 10 artistas chilenos más escuchados de Spotify en el mundo, según lo confirmó la plataforma hace unos días.



J.Balvin es uno de los artistas más escuchados en el mundo. Cuenta con más de 50 billones de reproducciones y cerca de 53 millones de oyentes mensuales en Spotify.



Polimá Westcoast cuenta con casi 16 millones de oyentes mensuales en Spotify y continúa sumando hitos a su ascendente carrera internacional.

J Balvin tiene su fecha en Argentina

El artista global y el icono musical, J Balvin, anuncia las fechas para su anticipada gira por Latinoamérica, que iniciará en octubre. J Balvin visitará Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Paraguay para ofrecer actuaciones inolvidables presentando sus mayores éxitos, así como varios temas favoritos de los fans de su último álbum, ‘JOSÉ’.

Originario de Medellín, Colombia, el embajador global del reggaetón se siente emocionado de volver a visitar sus raíces latinoamericanas y actuar para su fiel y solidaria base de fans latinos. Históricamente, Balvin es conocido por haber agotado las entradas en toda Latinoamerica, pero esta vez está feliz de llevar su gira a Brasil por primera vez y conectar con su publico brasileño.

Como es costumbre con todo lo que Balvin se propone lograr, la gira latinoamericana irá más allá con actuaciones cautivadoras y coloridas que reflejan a la perfección la belleza y la energía del pueblo latino. Debido en gran parte a las contribuciones musicales de Balvin al género, el aprecio por la música de reggaetón está creciendo exponencialmente en todo el mundo. Este mes de octubre, Balvin llevará lo mejor del reggaetón a sus orígenes en una serie de increíbles espectáculos que el público no olvidará.

Este anuncio se produce después de que Balvin alcanzó la asombrosa cifra de 25 canciones exitosas, cada una de las cuales ha alcanzado más de 500 millones de reproducciones combinadas de audio y vídeo a nivel mundial. Recientemente, se asoció con su colega del género del reggaetón, Ryan Castro, para lanzar el nuevo y caluroso sencillo de verano, "Nivel de Perreo", que está escalando rápidamente las listas globales.

El cantante internacional tiene música para todo el verano y el otoño, por lo que los fans pueden esperar escuchar tanto los nuevos éxitos como temas favoritos, interpretados al estilo clásico de Balvin, que ilumina el escenario con grandes actuaciones.