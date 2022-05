En representación de la banda, que cabe destacar que fue la primera en tocar en CM, Ricardo Fabián Tapia habló sobre lo que realizaron en pandemia; si bien tenían un proyecto, al tener que quedarse encerrado por el motivo mencionado, crearon un álbum acustico "para ver si cada miembro de la banda estaba vivo", donde crearon reversiones de sus temas.

Luego pudieron retomar el proyecto, que consistía en un disco nuevo que se iba a tocar con artistas españoles, donde recién en este 2022 pueden comenzar con la gira pospuesta dos años, que arrancará en Barcelona en septiembre. Ahora están por presentar "Trastienda 100", que se está realizando y se va a concluir cuando vuelvan del viejo continente.

Con un largo recorrido en la escena musical, 34 años se cumplen, la banda sigue sacando discos: "Lo que mas me gusta es renovarme, siempre nos dijimos 'el día que no nos divertamos más, no hacemos mas nada', nos gusta dar un pasito mas, por ejemplo este disco medio sonido Tom Petty, electroacústico, un sonido mas suave; este disco tiene mucho de sonido mas natural del instrumento (...) y quedó muy bueno lo que estamos haciendo, porque es un disco bien radiable, que te lleva a la ruta escucharlo, es medio electroacústico y es algo que queríamos hacer"

El artista destacó que con el correr de los años disfrutan más el hecho de divertirse como banda, donde tratan de reducir al mínimo el esparcimiento y ser más claros en el mensaje que quieren dar donde gozan mas del resumen de la música: "Cuando vas viendo que tus compañeros con los años van asentandose y cada vez vas logrando un material que te representa más de acuerdo a tu edad y tu generación, eso te pone contento".

Pasando los años, la banda fue muy inquieta con respecto a lograr un sonido particular, esto tiene que ver con la música que fueron escuchando y que usaron como inspiración: "En base a toda la música con la cual nos fuimos criando, hacemos la música que hacemos, por ejemplo nos decimos: 'Hacete una guitarra tipo Pixies' ¿y qué tipo de blues hace una guitarra tipo Pixies?', pero bueno, yo se lo que me quiere decir, y entonces hacemos todas unas cosas raras, nos tiramos códigos asi locos de sonido, que en base a todo eso con lo que nos fuimos criando, con esa musica, es que nos decimos eso".