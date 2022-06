Si bien las artistas estuvieron en el 2018 en nuestro país, aclaran que ahora están aún más enamoradas de Argentina. La primera vez que vinieron, agregaron, que no tuvieron una gran experiencia estando acá, pero que en este regreso quedaron fanatizadas de la comida y la gente: "Los mozos, como le dicen ustedes en los restaurantes son todos lindos, parecen Facundo Cabral hablando, no, no, no ¡estamos enamoradas!".

En esta ocasión nos trajeron una bachata, al contrario de la música urbana por donde se venían manejando e incluso de varias colaboraciones: "Queríamos darle una vuelta a lo que nosotros estabamos haciendo, y volver a nuestras raíces, porque nosotras empezamos a crear música inspiradas en Alejandro Sánz".

"Después nos hablamos y nos dijimos ¿por qué no volvemos a lo que nos enamoró de la música que es el pop?, y empezamos en trabajar para encontrar esa escencia, dentro del género urbano igual, acercandosé a lo que nosotras éramos, una mañana que me desperté escuchando a un artista que estaba haciendo bachata dije 'esto me gusta, por qué no lo hacemos'; ahí fuimos al estudio, le dije al productor, y dijimos si sale mal, mañana hacemos otra diferente", comentaron sobre el cómo llegaron a la bachata.

"La Carta" habla sobre el desamor. Se trata de una persona que cambió y, aunque no es una canción autorreferencial de ellas, comentan que fue darse la oportunidad de hablar de una manera mas cotidiana, más cercana, más directa a la gente y de contar un chisme y así nació la letra de la canción. A lo que te lleva a "quererse más a uno mismo", de amor propio, disfrutar lo que viene porque "lo malo ya pasó, quedó en el ayer y viene el mañana, con nuevas oportunidades".

¡Mirá la nota completa!