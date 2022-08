Lasso es un artista que está sonando en todos los puntos de latinoamérica. En su llegada a nuestro país comentó que está muy feliz y que es uno de los lugares que nunca pensó llegar a tocar, a pesar que es la cuarta vez que se encuentra por estos lados.

"Estoy muy contento por todo lo que está pasando, siempre que las canciones conectan uno está feliz porque tantas canciones que saca uno que no funcionas, de repente llega una que si y es como que descansas ese periplo que no es muy largo pero que te llena mucho", añadió Lasso.

"Ojos marrones" es un último sencillo y contó: "La historia es un antes y un después de una persona que vuelve al mismo lugar que estuvo con la ex y compara el cómo se comporta la relación tanto de ella, como con la gente que te rodes y de vos con ella, entre dos relaciones la vieja y la nueva".

"Entonces están los amigos y con uno se lleva bien y con otros no, otra muy cercana a tí y otra no, otra más sexual la energía y otra no, y el interés de uno de los personajes es mucho más fuerte con una que con la otra", añadió.

Algodón World Tour es la gira que está emprendiendo el artista, donde está tocando 3 canciones que nadie escuchó, temas del álbum que se viene y de las primeras canciones para fans, desde el comienzo.