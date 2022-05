"Creo que yo quería ser actriz desde que supe que existían los actores y las actrices porque a mi me llevaban al cine y al teatro desde muy chiquita", comenzó contando Florentino sobre sus comienzos en el rubro de pequeña y continuó, luego de una anécdota que contó, donde la tuvieron que sacar de un cine por llorar a los gritos: "Quise ser actriz para hacerle a los demás lo que los actores me hacían a mí (...) me conmovían físicamente, quería hacerle eso a la gente porque era tan hermoso lo que me pasaba, que, si lograba eso, me parecía que iba a ser feliz y cuando lo hago lo soy".

Si bien se caracteriza por tener una voz particular, cabe destacar que se dedicó muy poco al canto, aunque -agregó- que la mandaron con una profesora de canto para un papel de obra de teatro que tuvo que realizar como la amante de Eduardo Arolas; allí le escribieron unos temas originales de Boleros, a lo que su profesora le dijo: "No, no, no, que te lo hagan todo tango, vos no podes cantar boleros".

Hablando de su madre, Fiorentino comentó que era una gran persona, donde muchos actores lloraron su muerte tanto como ella, pero que tenía una gran contradicción: "Mi mamá era encantadora y al mismo tiempo muy invasiva; una vez me llamó por teléfono y me dijo 'Yo ya estoy muy mayor, asi que no te podes mover con la misma facilidad que tenías antes' (...) ella no podía ignorar lo que estaba haciendo, donde iba y con quién". "Si se enteraba que yo estaba en algún lado y la llamaba diciéndole, me preguntaba por qué no le avisé antes", recordó sonriente.

En cuanto a su padre, agregó que le debe el haberle enseñado a leer desde antes de entrar a la primaria, donde la llevaba a la biblioteca, donde leía a diferentes autores; a raíz de esto, entró antes al colegio porque leía muy bien. También dijo que tres años antes de venirse a vivir a Buenos Aires, le comentó que le hubiera encantado ser actor.

Más en lo particular, la actriz comentó que no cree en la felicidad como un estado constante, sino que es algo que sucede en momentos: "Yo soy feliz cuando actúo y cuando escribo, después estoy contenta o triste". "Estoy contenta en mi casa, limpiando la biblioteca, me gusta hacer mandalas, bordar, todo lo que no me gustaba hacer cuando era chiquita, me gusta intervenir los objetos que hay en mi casa", añadió.

Fiorentino tuvo su paso en las revistas Humor y Playboy, donde pudo pagarse su primer mes de alquiler con una, y con la otra no llegaba a las expensas: "Yo no creo que soy periodista, respeto mucho los oficios; pienso que cuando escribo soy una mujer que trabaja de actriz que está escribiendo, porque escribo con esa mirada".

A causa de esto, después de todos los personajes que tuvo que realizar explicó: "Dicen algunos que hay que meterse en la piel de personaje y yo digo que no, el personaje es letra muerta que está en un papel o en un libro; la manera más fácil de explicarlo es que yo soy yo, pero en la circunstancia de otra persona".

Ante la pregunta de con quiénes le gustaría trabajar que no lo haya hecho hasta ahora, la actriz dijo: "He trabajado hasta ahora con los referentes que yo quise, como Federico Luppi, Luis Brandoni, con Carlos Carella con quien además coincidíamos ideológicamente y fue un maestro en todos los sentidos". "No he podido trabajar todavía con mi gran amigo Pablo Echarri, donde hicimos una pequeña adaptación de una obra que no se pudo llevar a cabo y también me gustaría trabajar con Jorge Marrale, con quien tuve una pequeñísima escena en televisión y luego no pudimos trabajar mas

No hay que dejar de mencionar que María Fiorentino está realizando la obra "Los Perros" en Buenos Aires, pero que a partir de hoy va a empezar a ensayar una obra, dirigida por Fabián Díaz, y a estrenar a fines de junio en una nueva sala llamada Itaca; se llama "Fuego" y añadió "Es muy difícil para mi lo que tengo que hacer, no sé cómo lo voy a hacer, le agradecí a a Fabián por haberme elegido pero estoy muy asustada y apasionada por el texto, porque es poético y extraño, pero con miedo" .