Marcelo Mazzarello es paseador de perros, instructor de manejo y de ski, personal trainer y fotógrafo, pero nosotros lo reconocemos por ser un extraordinario actor de cine, teatro, televisión y publicidad. Como nos tiene acostumbrado Paola Prenat, nos va a llevar por toda la vida del entrevistado, quien no tuvo problemas en contarnos todo.

Los sobrenombres

Cabe destacar que su sobrenombre no es Coco, ni Rocky, sino que es Marcelo. Esto lo aclara de forma graciosa, por la confusión que le genera a la gente los personajes que fue haciendo en su carrera: "Coco es uno de los alias que tengo, porque depende de las generaciones, van apareciendo; Coco me dicen los de 40 para arriba, para abajo de 30, Rocky y otros distintos personajes que fui haciendo que agarraron generacione de chicos que ahora tienen 20 o 25, como Fortuna que hice en Los Únicos; hay como un sector entre los 10 y los 15 a 18 años, que ven en la televisión un personaje que les llama la atención y después eso los acompaña durante mucho tiempo, y me van diciendo los distintos nombres", comentó Mazzarello.

Cómo nace su faceta de actor y el rol de sus padres

"Mis viejos no tenían que ver mucho con la actuación, pero se dedicaron a guiarnos y darnos las posibilidades y la libertad para hacer lo que queríamos, ese creo que fue el gran laburo; si me tengo que remontar un poquito antes, en la generación de mi vieja, de la parte española, tenían un teatro en España, eso lo supe después, nunca me lo dijo mi vieja, no estaba en la charla familiar", comenzó contando.

Y continuó: "Cuando ellos viajaron a España y fueron a visitar a su familia española, Los Amaráz tenían un teatro en el pueblo de Extremadura. Por el lado de mi viejo tenía a dos tíos que en las fiestas familiares de fin de año, eran actores cómicos naturales, tipos que se disfrazaban y llorabamos de la risa, yo lo sé ahora que eran actores, pero ellos simplemente lo hacían por diversión; ellos eran vendedores, y eran tan graciosos que te vendían cualquier cosa, eran de los que monologaban e improvisaban, la venta era su escenario".

También comentó que es un gran amante de los animales y que en su momento quiso ser veterinario, pero ahí no tuvo que ver nadie de su familia, sino que lo llevó su corazón, donde aclara que los emociona, le dan ternura, y desde muy chico escribía y lo hacía con la temática a la naturaleza.

Cuando se presentó con Norman Britzky le dijo "A mi me ve la gente y se ríe", como carta de presentación; a raíz de esto comentó: "Gran parte fue tratar de entender qué era esto, es como si te dieran algo que no sabes cómo funciona, sabes que funciona pero no donde están los botones, donde de a poco lo vas descubriendo y lo vas aprendiendo a manejar". "Cada cómico es único, tiene características propias, tiene funcionamientos propios, es como tu identidad; yo sé que tengo una multiplicidad de cosas que funcionan, pero lleva tiempo entender cómo hacer que funcionen todoas esas cosas a la vez", agregó.

Cómo llevó su trabajo

"Creo que la clave es para poder hacer de otros, tenés que saber quién sos y tiene que haber una honestidad con vos mismo, para lo bueno y para lo malo, es como una autocrítica muy fuerte y a la vez honestidad con lo que tenés; yo creo que eso me ayudó mucho pero a su vez eso entender el todo, puede llevar mucho tiempo, si vos querés entender esa multiplicidad de cada ser, de cada persona, pero en vos mismo lleva tiempo; a veces es más fácil aferrarse al formato en el que te sentís cómodo y eso lo vendés para afuera, pero si querés unir las dos cosas, lleva un poquito más de tiempo y yo trato de alinear esas cosas".

Esto lo relacionó también con el Surf, porque por más que estés subido arriba de la ola, la que manda es ella y la persona es quien va arriba intentando sostenerse, donde dijo "Vos tenés una propuesta, pero del otro lado hay gente, y ellos funcionan, cada uno es distinto, y todo eso se está moviendo, activo todo el tiempo, hay que estar disponible para poder leerlo y actuar en consecuencia".

El tango en su vida

Desde el principio, aclaró que en su casa se escuchaba todo tipo de género musical, de los cuales también el tango. Si bien sus padres no eran de esa generación, si sus abuelos, quienes en las fiestas familiares se bailaban una o dos piezas. Para bailarlo, se necesita saber cómo hacerlo donde, aclaró, a diferencia de la cumbia, con moverse un poco, puede zafarla, al igual que el rock and roll.

A la hora de bailarlo "se dio", debido que a él le gustaba escucharlo y cuando cerró el lugar donde él hacía performance los fines de semana, y lo único que podían hacer era bailar tango con unos profesores que se acercaban al lugar a enseñar; ahí se empezó a fusionar entre la gente más grande y más joven. Todo esto fue en el año 1995 aproximadamente, allí la conoció a su mujer, bailando tango.

Su familia

La familia de Marcelo Mazzarello está conformada por sus padres; su hermana Gabriela, quien vive en Bariloche y practica ski de nieve; allí derivan sus tres sobrinos: una es Lucía, la hija de su hermano Juan; luego Martín, quien vive en España y surfea; y Camilia, quien tiene un hijo que ya empezó a esquiar, a pesar de que tiene 1 año. Estos últimos, hijos de Gabriela. "Tengo la suerte de compartir, son hermanos, amigos, compañeros de la vida".

El trabajo de ensueño

Mazzarello fue elegido para interpretar a Bilardo. Comentó que no pasa siempre este tipo de situaciones donde se viaja y seas parte de los hechos sucedidos, donde para él es el momento que "te tocan con la varita". También agregó que por un segundo te terminas creyendo todo lo sucedido, que lo que le pasa al personaje, te pasa a vos mismo y eso "es tocar el cielo con las manos".

Parte del mismo trabajo fue viajar a Nápoles; previo a esto, su mujer -quien viaja mucho a Europa- le comentaba que tenía que ir a dicha ciudad, por sus características, pero Mazzarello siempre se mostró reticente y le soltó que solamente iría si su trabajo se lo permite. Así fue. Entonces le tuvo que dar la razón, al darse cuenta que disfrutó muchísimo de lo sucedido: "Hay algo de Nápoles que nos identifica a los argentinos, entendí el porqué Maradona se sintió tan cómodo ahí; la inmigración argentina de parte de Italia viene de ahí y parte somos eso, con lo bueno y lo malo, con ese caos, pero también es el abrazo, la joda, gritarse unos a otros, todo eso en el resto de Europa no ocurre".