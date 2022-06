Marisa Andino, comentó con gran entusiasmo que tiene dos nominaciones a los Martin Fierro, por conducción y Tele 9 y cabe destacar que ya tenía previos por el programa de "Puntos y Puntadas" y como "Mejor labor periodística". "Sabemos del reconocimiento del público porque lo vemos a través de las redes, por la gente que nos escribe a nosotros y al canal, pero a su vez nos sentimos felices y honrados de que nuestras colegas nos hayan nominado", contó.

El día de Andino arranca desde muy temprano, ella añade que se levanta a las 6.30am para levantar a su hijo de 16 años "porque si no sigue de largo", después arranca con las noticias, se pone a leer y se mete en su labor, donde despues encara hacia la redacción, donde se siente feliz, con la adrenalina de las noticias "que ama".

"Mi viejo es mi ídolo, yo aprendí muchísimo, lo he acompañado a la redacción donde la recorría, y ahí me venía al corazón, la sangre donde cuando lo mamás de chiquito lo amás, y a mi viejo le hacía todas las preguntas que te puedas imaginar". "(...) En mi último exámen de locución me presenté dos meses después y fue el mejor exámen de mi vida, mi papá se incorporó en mí y me hizo hablar, fue mi viejo; me felicitaron los profesores y me dijeron 'eras tu papá, era escucharlo a tu papá' y te juro que fue eso", agregó hablando de su padre.

También se declara devota de San Benito y San Expedito, donde va los 19 de cada mes, y destaca que en el noticiero, en el medio del escritorio, junto con su compañero de piso, tienen a la figura de San Expedito, porque "siente que lo protege".

Andino tuvo un breve paso por por la actuación en 1988 cuando estuvo en "El profesor punk", junto a Jorge Porcel, donde comentó que fue lo primero y único que hizo, pero que la pasó muy bien, se divirtió mucho y la pone como "una linda experiencia".

Ella tiene un programa de radio que lo hace con su marido, que es médico, como proyecto personal que lo sienten como "un cable a tierra y les gusta muchísimo" y destacan que tienen invitados importantes y que su padrino es Beto Casella.

Cabe hablar que padeció de cáncer de mama y dejó un mensaje sobre esto: "Una vez por año hay que hacerse una mamografía y una ecografía mamaria, gracias a estos estudios, pude descubrir que yo estaba con cáncer de mama, por suerte estoy operada, me sacaron toda la glándula mamaria, donde en la mismo acto quirúrgico me colocaron una prótesis especial y estoy bárbara".

