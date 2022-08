Mica Ruiz es una artista oriunda de la ciudad de Rosario y nos vino a presentar su nuevo single "La Espada": "Estoy muy contenta, venimos de Rosario y la verdad que 'La Espada' es algo súper lindo, que me llena de alegría, es un nuevo tema en este año así que estoy súper contenta", comenzó diciendo y siguió: "Es un género distinto que no había incursionado antes, lo que me emociona muchísimo, y la verdad es que bueno, muy emocionada por presentarlo acá en la capital".

Ella arrancó de pequeña en la parte artística, debido a que a los 3 años comenzó con canto, baile y actuación: "Fue algo muy lindo que me inculcaron mis papás, el arte; siempre había música en mi casa. Familia de artistas, mi papá es uruguayo y mi mamá argentina, asi que imaginate los géneros que había ahí: mucho candombe, rock, folklore, mucha mezcla de todo y, en esa mezcla, nací yo, muy atolondrada asi que me mandaron al teatro para hacer música y lo que más me cautivó fueron esas tablas en Rosario, en el teatro 'El Círculo' que es hermoso, asi que fue haciendo mi primer protagónico con Jazmín de Aladín, fue con esa adrenalina que dije 'La quiero vivir para siempre'", comentó.

A los 13 años estuvo en el under porteño, donde estuvo en el Paseo La Plaza y, agregó, que le gustó mucho quedarse con las diferentes melodías por las cuales pasó. Es la primera ganadora femenina del premio "Pre Late Funes", donde pudo tocar en el mismo escenario que lo hizo Abel Pintos, Coti: "Fue una experiencia hermosa, el highlight de mi carrera, y estar en esas tablas que nos habíamos preparado con mi banda, para hacer 'Mundo de Guerra', uno de mis temas, fue algo súper sentido porque era acústico y lo reversionamos para hacerlo a full".

Mica Ruiz hablando sobre sus canciones

La artista aclara que le encanta el momento que está pasando y mucho más a la hora de realizar las composiciones; esto debido a que le gusta trabajar con gente que ella conformó, con un gran ambiente porque la dejan crear porque destaca que es la parte más importante en la vida de un artista, donde la dejan expresarse y que la lleva a hacer temas que hablan de ella, de su impronta y estilo, con cosas argentinas, pero también internacionales, lugares por donde le gusta ir.

Como Mica Ruiz afirma, en sus temas fue variando de géneros, y esto queda en evidencia en su EP "Niña de Ayohuma": "Surge en la fecha del 2020, 2021, es una canción muy querida, está muy cerca de mi corazón porque habla de María Remedios Del Valle, quien me inspiró y tuvo que hacer mucha investigación; me encontré con esta historia de esta mujer argentina que, sin saberlo, ocupó un lugar súper importante en la historia de nuestro país y la verdad que me inspiró para crear 'Niña de Ayohuma' que tiene esas guitarras al final que me enamoran y siempre quiero ponerlas".

"Ahi surgió todo como un movimiento testimonial del hecho de la investigación, luego de la maqueta y luego la canción que dije 'Me gusta esta faceta mía, la quiero probar' y así fuimos con mi productor y creamos 'Niña de Ayohuma' que fue una locura y bueno, la verdad es que es uno de mis temas favoritos", concluyó.

Valentín Samson y Mica Ruiz

"La vida sabe" es uno de los temas que tiene en colaboración, en este caso con Manuel Wirzt. Comentó que fue una unión que se generó entre sus equipos, luego de "Niña de Ayohuma", donde le llegó un mensaje por Instagram. "Es una canción perfecta para tomar unos mates en la playa, una canción de verano que hicimos en el 2021, y la verdad es que me encantó colaborar con él, que además de ser una súper persona es un súper artista".

"La Espada" es una especie de bachata, con mezcla de pop y rock: "Surgió en los estudios de mi productor, tengo mi cuadernito que lo llevo a todos lados y fue como 'bueno, vamos a probar algo diferente con la guitarra' y entramos al folklore, de repetente saltamos al pop e hizo un ritmo en la guitarra que me encantó que fue bachata y le dije 'nos quedamos acá' , no fue pensado, sino que algo que surgió en el estudio y eso es algo que me encantó, más allá de la letra que me mata que estaba súper enamorada y estar presentandolo acá, me encanta al tener esos mensajes de positividad con esperanza y 'La Espada' habla algo de eso: lo incondicional de un amor".