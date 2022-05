Michel Peyronel y Humanoides Disidentes comentaron que trajeron su nuevo disco llamado "Nuevo Rock": "Si lo tengo que definir un poco es como 'Mal Romance', aquel tema de Riff pero mas moderno, mas actual, que tiene que ver con las redes, con todo el whatssappeo constante y toda esa historia de hoy en día", dijo Michel. "Es un disco que la verdad estoy muy contento por como quedó; la otra vez un periodista dijo algo que me gustó mucho 'tiene mucha influencia del glam rock de los 70's como T-Rex, David Bowie', donde yo siempre, de alguna manera, lo llevé adentro", agregó.

A su vez, agregaron que el disco fue grabado en varios años, varias instancias, donde primero hicieron un EP, donde lo remasterizaron y agregaron a este nuevo disco. También contaron que los últimos temas los hicieron en plena cuarentena dura y de ahí se fue armando todo. "Con todo esto que hablamos, no sé si habrá otros casos como nos pasó a nosotros, que padre e hijo escriban y se les de muy bien... es más, el disco se iba a llamar 'Made in Pandemia', porque por ahí en esos momentos que son tan espantosos, salen las mejores ideas", añadió Peyronel.

"Lo que tiene el disco es que es muy ecléctico, tiene temas muy distintos el uno al otro; incursionamos en un estilo que es nuevo como el 'Jazz Metal', en un tema que se llama 'Portemonos mal' que tiene como un groove de jazz medio shuffle con peso metálico, también en una canción pasamos por el 'Funk Metal' y quedó re-bien", contaron en base a lo diverso que es el disco en cuanto a su composición musical.

Si bien siempre estuvo en la bateria, Michel contó que ahora se anima a cantar pero dejando el instrumento, para que la voz le salga con más calidad y deja que otro reemplace su lugar entre los bombos y platillos: "Hay gente que se sorprende y que me dice que estoy cantando bárbaro; lo que pasaba es que muchas veces he escrito temas, donde después me olvidaba que tenía que tocar la batería y es todo un tema tener que cantarlos y tener la misma calidad de todo, asi que prefiero cantarlos adelante y que otro toque el instrumento", culminaron.

El 9 de junio Michel Peyronel y los Humanoides Disidentes se van a estar presentando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires