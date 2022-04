Cuando era pequeño, el padre de Pancho vio que tenía dotes para el canto y le comentó que lo iba a llevar a escuchar a un gran artista llamado Mario Clavel; luego de verlo y, con una admiración tan grande y con ganas de ser como esa persona, Figueroa empezó a cantar algunos de sus temas.

También participó en un concurso que se realizaba en la radio que terminó ganándolo, algo que lo tiene guardado en su memoria, porque nunca pensó actuar como aquel artista, y desde ahí contó que le empezó a gustar el escenario. A su vez, comentó que la película "Vida y Música" de Benny Goodman fue muy importante en su vida, que la vio 13 veces y gracias a ello toca el clarinete, enamorado del instumento y la música jazz, y divirtíendose habiendo formado una banda a ese estilo.

Una vez ya integrado a Los Chalchaleros, contó una anécdota con su madre. Ella, quien vivía en Córdoba, le pedía cada vez que iba a visitarla que le cante unos boleros, para poder escucharlo. Fue y volvió varias veces, pero se olvidaba de grabarselos y, ante la pregunta de cuándo iba a tener esa grabación, le decía que pronto, pero nunca fue así. Desgraciadamente falleció y Pancho nunca pudo darle el gusto de cantarle los boleros que su mamá le pidió y, por eso, sacó un disco de este género que tuvo un éxito muy grande, debido que la gente se sigue acordando de esa grabación: "Son hitos en mi vida musical, que fueron pasando en mi vida, y los recuerdo con mucho cariño".

También contó que, previo a lo anteriormente mencionado, a un amigo de él se le ocurrió salir de serenata "cantando en los balcones o en las ventanas de las casas de las chicas"; hasta que un día, una de ellas les dijo si no se aprendían otra canción, porque siempre cantaban lo mismo. Allí se le ocurrió ir a una casa de música, con el objetivo de "buscar unas canciones folclóricas", el dueño le sacó un disco de Los Chalchaleros diciendolé que era "lo mejor del folclore de aquellos tiempos", y quedó impactado con el sonido, las canciones que sigue cantando hoy en día. Ahí formó un grupo llamado Los Arrieros a imágen y semejanza de ellos.

En el año 1963, Los Chalchaleros fueron a Chaco y, en un asado, el presidente del lugar los invitó a escuchar a Los Arrieros. Ellos quedaron impactados porque nunca pensaron que en el noreste argentino podría llegar a haber un grupo que los imitara tan bien: "Es más, creo que cantabamos mejor que ellos", dijo Figueroa. Ahí le echaron el ojo, pasaron dos o tres años, se hicieron mas amigos y un día le dijeron "queremos que vengas a cantar con nosotros siempre" y, a partir de allí, "pasaron casi 40 años cantando con Los Chalchaleros".

Cuenta la tradición que, si algún miembro de la agrupación se va, se recomienda a otra persona para que lo reemplace de la mejor manera, como así pasó con él. Sin embargo, sin ánimos de quedar como un orgulloso o "fanfarrón", el artista comentó que no tendría a quién decirle para que lo reemplace, porque "es muy difícil ser un Chalchalero, contagiarse del estilo perfecto, de la manera de cantar, de su manera de rasguear la guitarra, aprender toda la modalidad y estilo particular; hubo muchos imitadores, pero segundas partes nunca fueron buenas".

Pancho Figueroa es un artista que tocó en innumerables escenarios a lo largo de su trayectoria musical, pero si hubo uno que lo cautivó fue el Teatro Colón : "La primera vez que tocamos ahí fue en el año 1974, donde rompimos la barrera de la música clásica, fuimos de los primeros que actuamos, y lo hicimos cantando música folclórica". "Ese año debutamos con Gabriel Ramírez, Mercedes Sosa, Eduardo Falú; en el año 80', con los hermanos Ávalos; y tuve la suerte hace 3 años de cantar y conducir el espectáculo".

"Es un escenario que merece e impone mucho respeto, y uno sabe que está cantando en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde cantaron grandes figuras de la música, no solo clásica, sino que popular", y siguió: "En el mundo me impactaron el Teatro Zarzuela de Madrid, la noche de despedida en Salta, hay muchisimos lugares que recuerdo con mucha añoranza y respeto, como Cosquín, Jesus María y, una vez, tocamos en Mar del Plata donde dicen que hubo mas de 100 mil personas mirándonos, en fin hay muchísimos y no te podría decir cuál pero te nombro algunos que recuerdo con mucho cariño", concluyó.

En octubre del año pasado estuvo en Resistencia, Chaco, y dijo que está iniciando su despedida. Ante esto, comentó que le está empezando a costar irse y dejar a su familia, que los extraña, que ya son mas de 60 años en la música y, si tuviera que elegir lugares, sería algún teatro de la calle Corrientes y cada lugar que cantó como solista , como así lo hicieron con Los Chalchaleros, porque así lo cree conveniente y que se "merece quedarse en casa" y "dedicarse mas a su familia, amigos e hijos" .

