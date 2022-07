El artista comentó que el nombre de su disco tiene que ver con muchas cosas que pasaron en su vida desde lo personal, hasta lo artístico: "Quiero cambiar todo, quiero comenzar de nuevo, quiero volver a cero, como que tenía muchísimas ganas de escribir algo porque estaba muy inspirado, con ganas de escribir canciones todo lo que salía de adentro mio y por eso nació este disco que tengo guardadito hace un año y medio".

Es un álbum conceptual, desde lo que es la historia de Ruggero, de lo que quería contar, pero también desde lo musical, porque fueron a experimentar con un montón de autores y músicos; entonces, cuando concretaron 17 canciones, se preguntaron cuáles son las que más se pueden llegar a acercar entre sí, allí eligieron 8 y empezaron a producir nuevamente para llevarlas al foco que tenían pensado.

Ruggero realizó su colaboración con Fabro con quien tienen el mismo manager, pero aclara que ya tenían una relación previa, donde se juntaban a realizar canciones que nunca salieron. En el tema que hicieron como featuring, el artista comentó que necesitaba sí o sí a alguien para sacarlo porque pensaba que no iba a funcionar y ahí todo surgió.

Además comentó que en sus canciones siempre hay un concepto claro: "Nosotros estamos aquí en el presente, tenemos que vivir el presente, no tenemos que quedarnos con las ganas de, quizás, para alguien que quiere estudiar algo pero no lo quiere realizar o no puede, bueno, empezar a empujar las energías para que eso pase, se vive solo una vida así que hay que disfrutarla de verdad con las cosas que queremos".

Ruggero se va a estar presentando el 1 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

