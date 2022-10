Luego del éxito de “El Juego del amor”, que se mantuvo por dos semanas consecutivas #1 en tendencias de YouTube, el artista cordobés estrena “Ya ni mis amigos me contestan”: una canción que marca un quiebre estético y conceptual en la música de Celli. Primer adelanto de lo que será su próximo álbum.



Su melodía pop acompañada de sintetizadores y guitarras eléctricas distorsionadas, se conjugan entre sí generando un clima profundo y contundente. Fue producida en la ciudad de Madrid por Kasem Fahmi y viene acompañada de un videoclip dirigido por No Duermo (Andrés Campasso).

Santiago Celli es compositor, cantante, guitarrista y productor. Nació en la ciudad de Córdoba y vive en Capital Federal. Luego de su paso por el aclamado duo Salvapantallas, el 30 de abril del 2020 editó su disco debut “Reset”, que fue nominado a los Premios Gardel en la terna “Mejor álbum canción de autor”, y lo posicionó como uno de los compositores más destacados de la nueva generación. En noviembre del 2021 editó el visual álbum "atte. Celli" , recientemente nominado en el Bamvfest como Long Form Video.



Celli actualmente regresó al país después de tres meses de girar por España, donde compartió escenario con Bándalos Chinos, Los Pericos, Nicolás De Sanctis y Agustín Donati entre otros. También comenzó a grabar allí su próximo álbum, previsto para 2023.

"EL JUEGO DEL AMOR", LO NUEVO DE SANTI CELLI Y LA CHINA

"Fue una colaboración inesperada pero feliz, porque realmente se dio de forma orgánica y muy natural", comenzó diciendo Santiago Celli, en alusión al nuevo tema "El Juego del Amor", que realizó con Eugénia Suárez.

" Estoy feliz, yo tenía ganas de empezar con la música y no sabía por dónde ir y qué camino tomar, me lo presentaron, empezamos a trabajar en mis canciones y me dice 'che quedó un tema mio de mi disco anterior, me hace falta una voz femenina ¿estás para hacerlo?' le dije obvio, y ahí le sumé mi voz", comentó la China, con respecto a cómo se dio todo.

"La tenía practicamente lista a la canción, obviamente trabajamos en otros detalles porque apareció para realizarla en dueto, como armonías vocales, entonces se la mandé y se la aprendió muy bien y la grabó todo en una hora, muy profesional", añadió Celli.

A su vez, Suárez se mostró muy agradecida ante lo sucedido: "No me lo esperaba, siempre digo que estoy muy agradecida con él y con Mariela (productora) por haber confiado y pensado en mí, en esta canción que para mí es un temón; lo escuché por primera vez y no había forma que le diga que no; me parece un tema divino, la música, la letra, además es pegadiza, asi que estoy muy contenta, al igual que el videoclip".

Ya hablando del clip, el artista agregó: "El video es una historia de amor apocalíptica, si tuviera que recomendarle a alguien como una serie de pasos, lo que haría sería que vayan a ver primero el trailer en donde se prepara el contexto del video, son las últimas horas del mundo y van a encontrarse con lo que se dejaron pendiente".

Si bien tiene una basta experiencia en su faceta de actriz, la China comentó que para ella es como empezar de cero cuando tuvo que retomar con la música. También, agregó, que no se queda en su zona de confort, ni conforme con lo que tiene, siempre le gusta ir por mas y desafiarse hasta dónde puede llegar y está feliz hasta donde llegó con ellos.

Cerrando y, ante la pregunta de si realmente creen que el amor es un juego, el cantante dijo: "Creo que si no es un juego, es aburrido"; y la China agregó: "La verdad que no sé, no lo pensé así, pero yendo al video a mi me mata esa idea apocalíptica que tiene de dos personas que se encuentran, y yo el lado más optimista de dos personas que se buscan cuando se está terminando el mundo".