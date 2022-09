Compositora, música e intérprete, Silvina Moreno, está lista para lanzar su quinto álbum de estudio. El videoclip de la canción fue grabado en Ciudad de México, bajo la dirección de Los Broducers y con la participación del actor venezolano Rafael Rivas.



Pedestal cuenta con un equipo de lujo: Raul Sotomayor y Edu Cabra en producción, Wendel Sander en mezcla y Diego Calviño en masterización. En palabras de Silvina: Pedestal habla de la idealización que a veces uno hace de su pareja y de la relación. La canción convoca a la necesidad de bajar el vínculo a la realidad.



Así como Ley de atracción, Pedestal también deja entrever un hilo conductor del próximo álbum de Silvina, que tiene que ver con la idea de amarse a una misma para poder amar a un otro. Como dice Silvina “la soledad no es una enemiga, es una aliada, una compañera”.

En el 2022 Silvina Moreno fue nombrada artista del mes para Argentina del innovador programa de la plataforma Spotify, EQUAL, que busca empoderar a las mujeres de todos los orígenes para que sus voces puedan ser escuchadas y más personas puedan inspirarse en ellas.



Según datos de Spotify, la industria del audio no es equitativa. Solamente 1 de 5 artistas son mujeres, menos del 1% de las canciones en el ranking fueron escritas solo por mujeres y solo el 2% de los productores de música se identifican como mujeres. De ahí nació la necesidad de crear un hub dentro de la plataforma global de música donde se puede escuchar contenido de mujeres creadoras, cualquier día del año, en 178 mercados.



Por formar parte de EQUAL, Silvina Moreno tuvo activo un Billboard en el Time Square de Nueva York y además formará parte de la playlist del programa para EQUAL Argentina, pero también de sus versiones alrededor del mundo (México, Japón, Reino Unido, etc.). Además, será incluida en una lista global, junto a artistas como Doja Cat, Lido Pimienta y Laura Mvula, entre otras.

Su música es un claro reflejo de su personalidad, un delicado viaje por el mundo de emociones de una mujer que se muestra tal cual es.



Desde muy pequeña tenía claro lo que quería ser y a los 20 años se radicó en Estados Unidos, para estudiar en Berklee College of Music. Grabó su primer disco "Mañana" mientras vivía entre Nueva York y Boston y regresó a su país natal para iniciar su carrera. Realizó un centenar de shows en Argentina, México, Chile, Perú, Uruguay, Colombia y Estados Unidos, entre otros. Compartió escenario Jorge Drexler y Bobby McFerrin en U.S y abrio los shows de Ed Sheeran, Harry Styles. Alicia Keys, Natalia Lafourcade, Monsieur Periné, Gilberto Gil, Axel, entre otros.