Bake Off Argentina regresó con todo el lunes de esta semana a la pantalla chica y se devoró el rating de la noche, logrando 19 puntos en el horario estelar. Además de abrirle el apetito a miles de millones de espectadores, ya provocó un gran revuelo en las redes sociales por las presentaciones de los distintos participantes y las primeras recetas dulces que optaron realizar para conquistar el exigente paladar del jurado, compuesto por Damián Betular, Pamela Villar, y la reciente incorporación de Dolli Irigoyen.

El jurado de Bake Off 2 probando el bizcochuelo de la participante María Celeste.

El programa que conduce Paula Chaves, y que promete ser una de las nuevas promesas de Telefé en lo que resta de este 2021, inició con 14 rostros nuevos con marcados orígenes y personalidades, que provocaron curiosidad y mantuvieron a la audiencia pegada minuto a minuto al show.

El desafío con el que el aclamado show estrenó su segunda temporada fue el de “un lugar en el mundo”, por el cual cada uno de los concursantes debía transmitir al jurado a través de un bizcochuelo la sensación de felicidad y placer que les producía algún recuerdo particular.

María Celeste, una joven oriunda de la localidad bonaerense de Martínez que se presentó como una licenciada en Turismo autoexigente, alegre y creativa, optó por sorprender a los paladares de los chefs y pasteleros profesionales con un bizcocho de chocolate y remolacha, relleno de una ganache de chocolate blanco con mandarina, los alimentos preferidos de su hijo, Felipe.

Así se veía por fuera la primera preparación de María Celeste en Bake Off Argentina.

El interior del bizcocho que preparó la participante, inspirada en los recuerdos de su hijo.

No obstante, cuando Dolli y Betular arribaron a la estación de la concursante para consultarle por la preparación, fueron contundentes con una advertencia respecto a un problema que podría poner en riesgo su participación en Bake Off desde el primer momento: “el chocolate blanco es bastante difícil (para una ganache)”.

La cocinera que el año pasado reemplazó momentáneamente a Germán Martitegui en el jurado de MasterChef Celebrityle sugirió a Celeste utilizar “un toquecito de crema para que funda mejor” al momento de preparar la ganache, pero el tiempo y los nervios terminaron jugándole en contra. Esto se vio en el resultado final, cuando el bizcochuelo de la joven pastelera fue criticado por los chefs al momento de la devolución y le remarcaron que casi había “desaparecido” de su torta.

La ganache de chocolate es una preparación especial en la pastelería para rellenar o cubrir recetas, que lleva proporciones exactas de chocolate y crema.

¿Cómo hacer una perfecta ganache de chocolate blanco?

Pocas semanas atrás, el ganador de la primera edición de Bake Off Argentina, Damián Pier, y la semifinalista del reality, Agustina Guz, publicaron un video tutorial en su canal oficial de Youtube sobre ganaches de chocolate para rellenar y sellar.

Lo importante es tener en cuenta las proporciones exactas para cada tipo de chocolate. En el caso del blanco, uno de los más difíciles según Damián Betular y Dolli Irigoyen, se recomienda que para el relleno se utilicen 3 partes de chocolate por 1 de crema, mientras que para el sellado, se debe utilizar 4 partes de chocolate por 1 de crema.



Procedimiento:

A baño María: colocar el chocolate cobertura el bowl (apto para este tipo de procedimientos) y reposar sobre una olla con agua caliente (no hervida) sin que el recipiente llegue a tocar el agua. Revolver regularmente para que el chocolate no se queme. En otro recipiente, calentar la crema a fuego medio hasta que alcance los 85 grados. Esperamos que baje un poco la temperatura de la crema para integrar, así no se corta la ganache. Intregrar desde el centro hacia afuera. Dejar descansar.

En microondas: fundir en el microondas de a tandas de 30 segundos en un bowl apto para este procedimiento e ir mezclando el chocolate fundido. Calentar la crema en microondas o en fuego mínimo hasta que llegue a los 85 grados. Esperar a que baje un poco la temperatura e integrar.