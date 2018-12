Luego de tres años casados, la pareja terminó porque ella buscaba un donante de esperma para tener hijos "lindos", debido a que creía que su esposo no era lo suficientemente atractivo. Una vez que lo encontró tuvo una relación con el donante.



El esposo de 30 años decidió contar el desconsolador desenlace con el medio Reddit. "Al hablar sobre hijos, ella sugirió un donante de esperma porque entonces tendría una mejor oportunidad de vida", comenzó.



El posteo pertenece a un estadounidense pero se desconoce la localidad exacta.



"Estaba increíblemente confundido y le pedí que me explicara. Ella me comentó que si el bebé tenía genes de un hombre increíblemente lindo e inteligente, viviría una vida más fácil", continuó.



Y confesó: "No creo que esté equivocada en que las personas más lindas viven la vida con facilidad, pero es muy doloroso pensar que tu esposa no cree que seas lo suficientemente bueno como para tener hijos".



El hombre criticó a su ex esposa debido a que "no es hermosa" pero igualmente es "imperfectamente perfecta" para él.



Luego agregó parte de una conversación donde explica que una noche despertó a las 4 am y tuvieron una discusión de dos horas por todo el asunto. En ese momento, su esposa le confesó que había encontrado un donante de esperma y agregó otro detalle, había tenido relaciones con él en varias oportunidades.



"Le pregunté si conocía a un donante y siguió mencionando a un amigo nuestro. Resulta que me engaño con él, un hombre casado que vino a nuestra casa para cenar, a quien saludé con mano. Ella se dio cuenta de que quería que sus hijos fueran como él, que es un médico guapo", escribió en su publicación.



El esposo declaró que va a comenzar el proceso de divorcio y "la destruirá en el tribunal". Pero antes, llamará a la esposa del médico y le contará todo a la esposa del médico.