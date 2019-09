Un buzo, llamado Connie Hallowel, se atravesó de forma accidental el rostro con una lanza de pesca. Se le disparó mientras buceaba en una playa de Sudáfrica y sobrevivió de milagro.

El insólito hecho ocurrió el último 31 de agosto en una playa de la localidad de Scottburgh. El buzo y pastor estaba pescando, cuando una ola lo hizo apretar accidentalmente el gatillo de la pistola. La lanza le atravesó la cara, pasándole por detrás de los globos oculares, pero sin afectar al cerebro ni a la vista.

Así le atravesó la lanza. (Facebook)

Hallowell luego del accidente relató que sintió como si alguien le hubiera golpeado. "Cuando intenté girar la cabeza, no pude y me di cuenta de que era una lanza. Me las arreglé para ponerme de pie, y solo pensé en permanecer consciente. Grité para que la gente me ayudará mientras me dirigía a la orilla", expresó Connie.

Unos pescadores que estaban en el lugar, le prestaron los primeros auxilios y lograron cortar los extremos de la lanza utilizando una amoladora. Más tarde trasladaron a Hallowell a un hospital, en donde fue sometido a una cirugía para retirarle el objeto.

Unos pescadores que estaban allí, le prestaron los primeros auxilios.

La operación no presentó complicaciones y el pastor está recuperándose, sin que su capacidad de visión haya sufrido ningún daño.

En el video, se ve a la víctima desde el hospital agradecido por las oraciones de la gente: "Hola chicos, gracias por todas las oraciones realmente lo aprecio. Estoy muy, muy bien. Estoy bien, me estoy recuperando, espero verlos pronto. Dios los bendiga, adiós".