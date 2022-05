Tinder se transformó en un espacio muy importante para que las personas puedan conectarse entre sí. La premisa es sencilla: te aparece la foto de tu candidato o candidata y una breve descripción y tenés que elegir tilde o cruz. Si ambos se "eligen", se genera un "match" y pueden proceder a conversar. Algunos encuentran el amor en la plataforma de citas, otros van por relaciones más casuales y hasta hay casos de amistades que nacen ahí.

En Tinder, las fotos y la descripción son las dos alternativas que tienen los usuarios para mostrarse y tratar de "conquistar" a la persona que está del otro lado. Es por esto que, obviamente, uno va a intentar elegir imágenes que lo favorezcan y generar interés y seducir en esa breve introducción en texto que permite la app. Sin embargo, se conocen muchos casos en los que, para lograr esto, hay gente que se "pasa de banana" y termina viralizado por alguna de las cosas que pone en esta mini biografía.

.

Este es el caso de Nahuel, un joven de 29 años de San Miguel de Tucumán, que fue literalmente tendencia en Twitter debido a su presentación en el apartado "Sobre mí" de Tinder. Una usuaria de la red social del pajarito compartió en su cuenta la captura de la plataforma y comentó, frustrada: "Volví a Tinder por dos segundos a ver si había algo potable. Está INVIABLE, hermanas. Seré célibe hasta el día que me muera".

En la imagen se puede leer la descripción que el tucumano usó para describirse: "Futuro médico en busca de futura abogada que me salve de los juicios de mala praxis jaja liberal (políticamente, no de lo otro XD). Trabajador responsable y puntual son cosas que me gustaría llegar a ser algún día. Ahh pero en la cama... Me encanta ver películas. En serio, ¿por qué el cine no tiene camas en vez de butacas? Jaja. ¿Se imaginan en 15 años?. 'Hijo, te concebimos viendo la última película de Spider Man'. La mejor historia de concepción desde la biblia. Jajaja. En fin, háblenme si gustan".

Además, compartió sus principales intereses, entre los que destacó la política, los memes, el gimnasio, cocinar y el League of Legends, el juego online de computadoras más conocido como "LoL".

El perfil viral de Tinder.

La repercusión de la descripción del perfil viral en Tinder

El posteo se transformó en furor rápidamente y generó todo tipo de comentarios. Algunos bancaron al pretendiente y otros lo "liquidaron". "Perfil escrito para conseguir amigos varones, no para conseguir un polvo. Error básico. Por no decir que parece redactado por un pibe de 15 años y no por un vago de 29...", arremetió un tuitero que cosechó una buena cantidad de "Me gusta".

"No sé por qué, pero me hace acordar a Alf. Seguro es un tipazo incomprendido", lo bancó otro. "Mirá que no banco a los libertarios, pero acá estoy con el pibe. ¿Por qué no empezamos a publicar los típicos perfiles femeninos en Tinder? Ejemplos: dejar solo el IG para que la sigas, poner 'birra flores vinito', 'viajar por el mundo'. ¡DALEEE SOS re viva, hermana! Tomatelá", sumó un tercero.

"Justo que me iba a hacer un tinder, pero ya veo que después aparezco por acá", remató un tuitero.