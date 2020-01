Los visitantes de un paraje costero quedaron atónitos después de ver la imagen de un rostro humano al costado de un acantilado. Patricia Golding se encontraba caminando por la ruta costera en Dorset, Inglaterra, cuando vio la apariencia extraña de la roca.

La "cara" fue vista debajo de la Reserva Natural Steamer Point, cerca de Avon Beach en la localidad de Christchurch. Después de sacar la foto, Patricia envió la imagen a una universidad local para obtener información sobre el acantilado.

La nueva atracción del lugar.

Ella dijo: "Mandé un correo electrónico al Departamento de Geología de la Universidad de Southampton para ver si tienen alguna idea". Se cree que la erosión costera causó que parte del acantilado de arcilla arenosa se desmorone, dejando la cara de tamaño humano impresa en la roca.

La gente se apresuró a señalar el parecido de la cara con el personaje de Harrison Ford, Han Solo, después de que fue congelado en carbonita en "Star Wars: El Imperio Contraataca".

La aparente cara "impresa" en las rocas.

"No es posible obtener cabezas fosilizadas, pero tampoco creo que haya sido tallado", dijo un transeúnte, que no deseaba ser nombrado, y culminó: "No podía creerlo cuando estaba caminando y vi esta cara mirándome [...] Fue muy desconcertante". Un compañero caminante bromeó: "¡A mí me parece uno de los Stones, o tal vez Cliff Richard!".