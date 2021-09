Trabajaba en una farmacia y vio entrar por la puerta a una clienta que al parecer, le gustó. En estas oportunidades más de un empleado pensaría "es ahora o nunca", por lo tanto no dudó en mostrar su interés y no dejó pasar la oportunidad ¿Cuando la volvería a ver sino? La chica protagonista de la historia es la usuaria @jopyrodriguez, que recibió el piropo del farmacéutico y de fondo escuchó un insólito comentario de su jefa.

La chica compartió la historia en Twitter y se hizo viral en cuestión de minutos. Las humoradas, memes y Gifs respecto al comentario de la jefa no se hicieron esperar. Es que el farmaceútico vio entrar a "Josefina", le dio un caramelo y le dijo "para que se endulce tu día" en voz alta. La jefa que por allí rondaba lo escuchó, y le dijo: "Te lo voy a descontar del sueldo galan".

.

Josefina contó la historia y al final no le quedó otra que expresar su risa y decir: "Jajajajaja la jefa menos rata". El tweet tuvo más de 2500 retweets, 143 tweets citados y más de 111000 Me Gusta. Las cifras solo van en aumento al igual que los Memes. Internautas de todos lados imaginaron cómo sería tener una jefa así, y más de uno de hecho se identificó con el caso.

Fui a la farmacia y el que me cobró me dio un caramelo y me dice "para que se endulce tu día" y la farmacéutica le dice eso te lo voy a descontar del sueldo galán jsjsjsjsha la jefa menos rata — JOSEFINA (@jopyrodriguez) September 8, 2021

La misma Josefina compartió otro tweet luego, con un meme donde decía "La farmaceútica viendo como la hice quedar mal en Twitter". Dicho meme contó con casi el doble de reacciones que el mismo tweet de "la jefa rata". La pregunta es, ¿La farmaceútica sabrá que es viral en Twitter? Todavía no apareceron señales de ella en las redes.

La farmacéutica viendo que la hice quedar mal en Twitter pic.twitter.com/WVUt4Kj3XX — JOSEFINA (@jopyrodriguez) September 9, 2021

También se desconoce el nombre del farmaceútico que le dio el caramelo, pero los internautas solo esperan que se reporte en las redes y cuenta cómo siguió la historia. Por el momento solo tenemos la versión de Josefina junto a todos los memes y Gifs. Todavía queda la duda de si el "te lo voy a descontar del sueldo galán" habrá sido en broma o el empleado salió perjudicado de verdad.

.

"Mis dieces por el meme de Josefina", "Como no me chamuyan farmacéuticos no opino", "Na esa laucha me recuerda a la dueña de una perfumería donde trabajé" o "¿Porqué a mi no me chamuyan así?" fueron algunos de los comentarios.