Un empleado de una cafetería del estadio de béisbol Comerica Park en Detroit en Míchigan, Estados Unidos fue despedido y luego detenido a raíz de la aparición de un video en que escupe en una pizza que está preparando.



Si bien la grabación fue eliminada, llegó hasta las autoridades del condado. El encargado de compartirlo fue Quinelle May. En el fragmento se lo ve en la cocina y escupe la base de pan cuadrado sin hornear antes de echare salsa.



May afirmó que su compañero estaba "enojado y pasando un mal día" y admitió haber escupido en la comida otras veces.



Finalmente, se lo mostró a sus jefes que le pidieron que no contara nada y lo amenazaron con denunciarlo si no borraba la publicación en las redes.



El incidente tuvo lugar el 21 de septiembre pasado durante el partido disputado entre Detroit Tigers y los Kansas City Royals.



Las imágenes se volvieron virales al recibir cientos de miles de visitas y comentarios luego de viralizarse.



La empresa Detroit Sportservice declaró: "Tan pronto como nos dimos cuenta a través de las redes sociales de posibles manipulaciones de alimentos en la noche del viernes, cerramos de inmediato ese puesto de comida y desechamos todo".



El pizzero fue detenido y luego de declarar fue liberado pero se le iniciará una causa judicial.



El escupitajo



Detuvieron a cocinero que escupió en una pizza mientras la preparaba pic.twitter.com/0zCd5pnF1n — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 25 de septiembre de 2018